Romina Power: “La felicità non è un bicchiere di vino con un panino”

La rivelazione di Romina Power che è riuscita a cambiare vita e a trovare la nuova felicità

Il buddismo, la meditazione, filosofia yogica, è tutto parte della vita di Romina Power, una vita che è diversa dal passato, lo racconta in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Romina Power spiega che la meditazione non la usa per lenire il dolore ma per pulire la mente. Inevitabile collegare a lei la sofferenza per la morte di Ylenia, anche perché l’ex moglie di Al Bano non perde mai la speranza di potere riabbracciare sua figlia, posta spesso le sue foto. Qualcuno nel mondo potrebbe riconoscerla o la stessa Ylenia potrebbe decidere di tornare o chissà cosa. E’ dal 2008 che Romina Power ha iniziato a seguire il buddismo ad interessarsi alla meditazione. Al settimanale racconta che era il 2008, abitava a Palm Springs, era il periodo in cui assisteva sua madre malata.

Romina Power: “Alcune amiche mi invitarono a partecipare ai corsi di meditazione in un centro di Buddismo. Da quel momento non ho più smesso”. La confidenza più intima sembra non farle male: “Non la uso per lenire il dolore, ma per pulire la mia mente e per raggiungere più consapevolezza. Spesso il nostro attaccamento alle cose mondane ci impedisce di meditare – poi rivela cosa ha scoperto – La vera felicità deriva dalla pace interiore e non da un bicchiere di vino con un panino”.

E’ Yari l’unico dei figli che segue la sua stessa filosofia, la stessa religione, è lui ad avere organizzato di recente nella tenuta di Cellino San Marco due giorni intensi di vita e filosofia yogica. Dalla meditazione all’alba alle lezioni nel bosco e il pranzo vegano, gli esercizi del respiro e il Kirtan, la pratica che allontana lo stress.

Yar”i mi somiglia molto! Anche lui è pacifista e ha una naturale predisposizione per la ricerca spirituale. Come me è un creativo con la macchina da presa”.