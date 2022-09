Chiara Biasi o Giulia de Lellis? A La vita in diretta si fa confusione parlando di cafoni VIP

Giulia de Lellis finisce in un servizio in cui si parla di cafoni ma viene scambiata per un'altra nota influencer milanese

Nella prima puntata de La vita in diretta in onda oggi, 5 settembre 2022, è arrivato il tavolo pop di Alberto Matano. Il conduttore per iniziare alla grande, ha ospitato ben quattro donne, chiamate a commentare alcune delle notizie più discusse delle ultime settimane. Tra le altre, anche le accuse social di Christian de Sica che ha fatto notare quanto alcuni vip e non solo vip, siano diventati cafoni, ostentando e sfoggiando, spesso anche cose che non sono loro e che non si possono permettere ( ha parlato di vacanze al mare pagate con i buffi, che per i romani sarebbero i debiti!). Tra le altre immagini quindi le ferie di Belen all’Isola di Alberella; i tuffi in piscina di Wanda Nara con tanto di lato B in bella mostra. I tour in albergo di Chiara Ferragni ( sono state citate persone che di certo, anche senza mostrare i conti correnti, si possono permettere tutto il lusso nel quale vivono). E poi c’è stato anche il momento di Giulia de Lellis, mostrata in una serata a Forte dei Marmi. Il vero problema è che l’influencer, non è stata neppure riconosciuta visto che nel servizio, si parlava di lei come di Chiara Biasi , nota influencer e migliore amica di Chiara Ferragni. La bella e romana Giulia de Lellis, che con la Biasi condivide probabilmente solo il colore dei capelli, è finita in un servizio di cafoni vip, senza neppure essere citata con il suo nome…

Un po’ di confusione a La vita in diretta

Nessuno però si è reso conto del piccolo errore che è stato fatto nel servizio de La vita in diretta, eppure al tavolo, di gente che lavora in quel di Mediaset e ci ha lavorato, e dovrebbe conoscere anche i protagonisti più amati di programmi come Uomini e Donne o Grande Fratello VIP, ce ne erano ben due. Adriana Volpe e Anna Pettinelli che non si sono scomposte…E probabilmente neppure i telespettatori di Rai 1 si saranno resi conto della piccola gaffe!