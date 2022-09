Che party per Benedetta Parodi: con un po’ di ritardo si festeggiano i 50 anni

Mega party per Benedetta Parodiche un mese dopo festeggia i suoi 50 anni con tanti amici e invitati vip

Per Benedetta Parodi a un mese di distanza dalla sua vera data di nascita è tempo di festeggiare con amici e parenti tutti! Ha scelto la Franciacorta come location per la sua festa dei 50 anni. La giornalista e conduttrice di Bake Off Italia aveva spento le sue prime cinquanta candeline in Sardegna, insieme a suoi marito e ai suoi figli, oltre che ad alcuni amici presenti sull’Isola ma ieri, ha organizzato un super party al quale non sono mancati gli amici di una vita, i parenti e anche i suoi compagni di viaggio, Ernst Knam e Damiano Carrara. A dimostrazione, soprattutto la presenza del pastrychef, che i rapporti sono ottimi. Si era infatti un po’ chiacchierato questa estate quando Benedetta non era stata presente al matrimonio di Damiano ( spiegando poi sui social che a causa di alcuni impegni presi non aveva potuto essere in Toscana). Ma va tutto bene e infatti lo chef e la sua neo moglie erano tra gli ospiti del mega party di Benedetta. Festa alla quale hanno presenziato ovviamente anche Cristina Parodi e il fratello di Benedetta, Roberto. Insomma tutta la famiglia riunita che è stata deliziata anche dalle bellissima voce di Matilde Caressa, la figlia della conduttrice che ha una grande passione per la musica. Immancabile Fabio, marito della Parodi che insieme a lei ha spento le candeline su una deliziosa e bellissima torta confezionata da Knam.

Che mega party per Benedetta Parodi

La conduttrice questa volta ha pensato davvero a tutti: per lo spettacolo, direttamente da Bake Off Peperita che questa volta ha messo via il grembiule ma ha deliziato gli ospiti con la sua voce. E poi anche regalo di benvenuto per le signore che hanno trovato un piccolo omaggio sul tavolo appena si sono accomodate. Degustazione di bollicine, musica e soprattutto, visti i due invitati d’eccezione, Knam e Damiano Carrara, tanti, tantissimi dolci.