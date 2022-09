Ilary Blasi va a teatro con Noemi e si gode la serata

Ilary Blasi non bada al gossip e pubblica le foto della serata a teatro con Noemi

Ilary Blasi prosegue forte, serena e bellissima la sua vita, mentre la rivista Chi pubblica le foto di Totti a cena a casa di Noemi Bocchi, lei va a teatro con un’altra Noemi, ovviamente è un’altra Noemi. Ilary Blasi siede in platea, scatta foto e selfie e i fotografi presenti non si fanno sfuggire l’occasione, scattano anche per lei ma la conduttrice li batte sul tempo e pubblica tutto. Una serata mondana ma non troppo per la Blasi che dopo le vacanze e le giornate con la sua famiglia si è concessa una meravigliosa serata, all’Opera di Roma. In scena Eleonora Abbagnato, “Serata Preljocaj”, Ilary segue lo spettacolo di danza apprezzando ogni momento, poi non si fa mancare il selfie con la splendida Abbagnato.

Ilary Blasi mostra le foto a teatro e tagga Noemi

Fin troppo semplice pensare subito a Noemi Bocchi ma è solo una coincidenza, la Noemi B che Ilary Blasi ha taggato nella sua serata a teatro è Noemi Bonomi, cara amica della conduttrice.

Look elegante ma discreto per la serata, make up leggero e capelli sciolti sulle spalle. Un abito nero, lungo e molto semplice, il look dell’ex signora Totti non ha voglia di farsi notare ma in questo periodo per lei è davvero impossibile nascondersi.

Seduti in platea anche altri volti noti arrivati per applaudire allo spettacolo di Eleonora Abbagnato, tra questi Rossella Brescia, Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra. L’amicizia tra Ilary e l’étoile risale al periodo in cui Federico Balzaretti, marito di Eleonora, giocava con Totti nella Roma. Un’amicizia che prosegue e resta lontana dai pettegolezzi.

Ilary Blasi resta coerente e continua a mostrare la sua vita, non dice nulla, non commenta il gossip né la verità di Francesco Totti. Chi la conosce bene racconta che sta bene, che è serena, ed è quello che si vede.