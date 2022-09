Gabriel Garko di nuovo single: “Sono sereno anche solo” ma non esclude un figlio

Gabriel Garko ospite di Verissimo racconta di essere di nuovo single ma non esclude di poter diventare papà

Tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo in onda il 17 settembre 2022, c’è stato anche Gabriel Garko che si è raccontato, tra vita privata e progetti per il futuro. Lo avevamo lasciato qualche mese fa, sereno e innamorato ma a quanto pare, come ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin, la sua storia d’amore con Mattia, è finita! Niente drammi però, anche perchè ormai Gabriel, che ha da poco spento 50 candeline, ha una maturità diversa ed è pronto ad affrontare la vita in modo più sereno e consapevole. Parlando con Silvia Toffanin, l’attore ha spiegato di essere quindi di nuovo da solo.

“In questo momento sono single. Sì ti avevo detto che ero fidanzato e felice. Adesso sono comunque felice, ma non accompagnato. La serenità l’ho trovata anche da solo. Quando stai bene da solo dopo puoi ritornare ad amare qualcuno. Nella vita ho avuto storie importanti e mi sono innamorato più volte. Non rinnego nulla di quello che è stato il passato” ha detto Gabriel Garko ospite della prima puntata di Verissimo in onda il 17 settembre 2022.

Gabriel Garko torna single

Nello studio di Silvia Toffanin, Gabriel ha spiegato: “Arrivato a un certo punto innamorarsi diventa più difficile. Perdi la facilità degli anni passati. Ora quando cerco una persona al mio fianco la cerco per motivi precisi. Non mi interessa solo il fattore estetico. Sono importanti tante altre cose. Gli occhi vogliono la propria parta, ma serve altro.”

Guardando indietro, poi commenta: “Che provo per il Gabriel che faceva copertine con donne? Prima si faceva così, tanti lo facevano, addirittura a Hollywood. Non riguardava solo me, era una cosa che si faceva. Se eri nel giro lo facevi“. Questo però è un capitolo del passato e adesso Gabriel guarda al futuro pensando anche di allargare la famiglia, quando si potrà, magari con l’arrivo di un figlio.

E nel salotto di Verissimo dichiara: “Il sogno di diventare padre? Ce l’ho, non lo escludo e mi piacerebbe. Per un uomo è diverso, anche a 50, 52 anni si può avere tranquillamente un figlio.” Quella di Gabriel non è però una ossessione di doverlo fare a tuti i costi. E spiega: ” Per me è un pensiero che rimane lì, non è una cosa imminente. Diciamo che se ci penso tanto non lo faccio. Il matrimonio invece bo, non c’ho mai pensato troppo. Adesso almeno non ci sto pensando. Di certo non voglio a tutti i costi qualcuno, se arriva bene ovviamente.”