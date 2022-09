Ilary Blasi fa il trucco permanente alle labbra, un segreto di bellezza

Tatuaggio o trucco permanente alle labbra, Ilary Blasi mostra il ritocco fatto questa mattina

Ilary Blasi si concede un trattamento alle labbra, un bel trucco permanente alle sue già splendide labbra. Mostra tutto sui social, tra le storie di Instagram. Ilary Blasi sembra non badare al gossip che la circonda, tra le e Totti è solo lei che prosegue la sua vita come sempre con i follower, tra lavoro e voglia di mostrare la sua parte di vita privata. Totti resta in silenzio ma solo sui social perché la sua intervista al Corriere della Sera ha generato davvero di tutto. Ilary Blasi passa da una serata con la famiglia ad un’altra a teatro, chissà se li legge i pettegolezzi sul suo conto. Gli amici la difendono, parlano di una donna serena e intelligente, lei continua a mostrarlo e ad essere una delle influencer più seguite. Dagli accessori al trucco permanente, questa volta la Blasi svela un piccolo segreto di bellezza.

Ilary Blasi ritocca le labbra ma è solo trucco

Lo chiamano tatuaggio alle labbra, lo chiamano trucco permanente alle labbra e il risultato non è sempre perfetto per tutte. Ovviamente la conduttrice de L’Isola dei famosi si affida alle mani di una professionista, ovviamente la tagga, lei è Valentina Bardeggia.

Per le labbra di Ilary Blasi il risultato è perfetto ma come sempre c’è bisogno di un po’ di tempo dal trattamento per vedere il risultato finale. Con Ilary nello studio di Valentina Bardeggia oggi c’era anche sua sorella Melory, fa sapere che doveva fare un controllo del tatuaggio. Sono spesso insieme le sorelle Blasi, la conduttrice Mediaset da quando ha detto addio a Francesco Totti si è rifugiata nella sua famiglia di origine e le sorelle Melory e Silvia sono pronte a difenderla contro tutti. In realtà non ha bisogno di essere difesa, ci riesce benissimo da sola, anche restando in silenzio. E’ davvero una donna forte Ilary.