Chanel Totti pubblica un video e canta: “Mi sono fatto l’amante”

Con questa canzone Chanel Totti dice la verità su mamma Ilary e papà Totti o prende in giro tutti?

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è davvero stanca di leggere e ascoltare notizie assurde sui suoi genitori, sulla sua famiglia. E’ ovvio che il gossip non conosca tutta la verità e di certo i figli di Totti e Ilary ne sanno molto di più. Inoltre, ieri in tv in più programmi abbiamo ascoltato vecchie e nuove notizie sull’ex coppia, alcune davvero imbarazzanti. All’inizio della crisi hanno provato a dire che avevano dei figli da difendere ma adesso è ancora una volta Chanel Totti che su TikTok prova a dire la sua a modo suo. A 15 anni deve essere davvero dura affrontare la separazione dei genitori ma tutto si complica se loro sono Francesco Totti e Ilary Blasi. Ognuno reagisce a modo suo e la secondogenita ha pubblicato un nuovo video.

Chanel Totti si riferisce alla sua famiglia?

Chanel è allo specchio indossa una maglia nera a maniche lunghe, short di jeans bianchi, cappellino e il suo commento al video è: “Non so cosa pubblicare”. La canzone che ha scelto è “Mi sono fatto l’amante” di Natale Galletta. Un puro caso? In molti hanno visto un chiaro riferimento al gossip che riguarda la mamma e il papà, i versi del brano sono quelli che il gossip racconta di Totti e la sua amante. C’è chi le dice di stare accanto sia ad Ilary che Francesco, chi applaude alla sua ironia e chi non riesce a capirci molto.

Una voce fuori dal cuore commenta altro: “Ma perché pensare che qualsiasi cosa tu faccia sia da affibbiare ai tuoi genitori? Io vedo una giovane bella ragazza che canta, punto!”. Chanel ha solo 15 anni ma in questo momento è in grado di spostare l’attenzione, il suo video fa spettegolare e lei dimostra di avere un bel caratterino.