Ilary Blasi senza filtri dopo un lifting immediato

Ilary Blasi appare senza filtri ed è bellissima, merito anche delle ultime cure estetiche

Ilary Blasi non nasconde i suoi segreti di bellezza e oggi ha pubblicato una storia senza filtri in cui appare più bella che mai. Ilary Blasi non ha certo bisogno di un lifting, è ancora così giovane ma il “lifting immediato” di Villa Brasini è per tutte, anche le più giovani. Nessun ritocco, nessun intervento, semplicemente un trattamento al viso che tutte le donne vorrebbero fare. Ilary Blasi come Belen non si nasconde, forse è stata proprio la Rodriguez a consigliarle questa clinica di bellezza. La conduttrice non ha dubbi, ha un nuovo alleato per la sua pelle, un nuovo amico a cui sa di potersi sempre rivolgere. Finito il trattamento entra in auto e si mostra in tutto il suo splendore, soddisfatta delle cure ricevute.

Ilary Blasi mostra tutto tranne la rabbia nei confronti di Totti

Il colore scelto per le unghie, il trucco permanente alle labbra, i vari trattamenti per viso e corpo, gli allenamenti in palestra, Ilary Blasi mostra come si tiene in forma, la cura che ha per se stessa. Non una parola invece su Totti. E’ notizia di oggi che l’ex calciatore della Roma si sia pentito dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, forse della parte in cui riferisce che Ilary Blasi gli ha portato via i suoi preziosi orologi e aggiunge anche di interesse verso altri uomini.

Impossibile che Ilary non sia arrabbiata con lui ma resta ferma sul buon proposito di non dire nulla, soprattutto per proteggere i figli e per evitare altro gossip negativo. Per il resto si mostra in tutto il suo splendore, sembra godersi la vita più di prima passando dalla famiglia agli amici veri e per coccolarsi i centri estetici migliori con le ultime novità nel campo della bellezza. Difficile che arrivi in televisione prima dell’Isola dei famosi, difficile che accetti di essere intervistata.