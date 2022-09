Totti si pente e Ilary Blasi guarda Chi l’ha visto

Francesco Totti è pentito del suo comportamento, lo svela Oggi mentre Ilary Blasi lancia frecciatine

Che novità ci sono tra Totti e Ilary Blasi? Il settimanale Oggi riporta il pentimento dell’ex calciatore, suppone che con il passare dei giorni e il proseguire dei pettegolezzi Francesco Totti si sia pentito di alcune cose dette nella sua intervista al Corriere della Sera. Se è vero è probabile che il pentimento riguardi il riferimento ai preziosi orologi che Ilary Blasi gli avrebbe portato via e ai tradimenti. Accanto a lui c’è sempre Noemi Bocchi, la loro storia prosegue, ma si racconta che adesso Totti stia cercando di correre ai ripari con l’ex moglie. Per amore dei figli, per nuova strategia o perché ancora innamorato di lei, questo non si sa ma dicono sia consapevole di avere commesso qualche errore con le sue dichiarazioni. C’è qualcuno che lo consiglia o sta facendo tutto da solo? Intanto, Ilary Blasi lancia messaggi.

Ilary Blasi segue in tv Chi l’ha visto

Ieri niente serata con famiglia o con amici per Ilary Blasi ma la voglia di ritornare a quelle che definisce “buone abitudine”. La conduttrice si rilassa seguendo Chi l’ha visto. Segue davvero tutta la serata Federica Sciarelli e i casi di persone scomparse o è la sua ennesima frecciatina? La Blasi non fa perdere le sue tracce, resta in silenzio e se strettamente necessario fa parlare il suo avvocato ma lei non è di certo scomparsa. Sempre presente sui social riscuote successo con i suoi follower continuando a proporre anche brand e cure estetiche.

Bellissima si mostra senza filtri e ringrazia chi si occupa del suo viso, del suo corpo. Sembra si stia dedicando completamente a se stessa, ovviamente al primo posto ci sono sempre i suoi tre figli. Per il resto sfrutta ogni momento per fare ciò che le dà gioia. Qualcuno si chiede se in questi anni è stata davvero felice con Totti.