Anna Tatangelo svela il suo peso e le delusioni

Quanto pesa Anna Tatangelo e le sue delusioni. La cantante risponde a tutto

Anna Tatangelo risponde alle tante domande dei follower e il peso è una delle tante curiosità ma arrivano anche quelle sull’amore, sulle delusioni. La cantante risponde a tutto: quanto pesa Anna Tatangelo? Non capisce il motivo ma rivela: altezza 1,75 e kg 57 ma sa già che presto glielo chiederanno di nuovo. La domenica è dedicata al riposo e si lascia andare alla prima domanda, quella sulla felicità. Per lei è fatta di attimi: “Credo sia un po’ quel sorriso che ti regala una cosa fatta d’istinto”. Le domande diventano più personali e a chi le chiede “cosa ti fa più specie delle persone” la Tatangelo risponde: “Mi fa specie vedere persone che non riconoscono il bene dal male nemmeno per loro stesse e invece di aiutarti nei momenti difficili ti accompagnano all’autodistruzione”. Si riferisce a qualcuno in particolare? Non fa nomi ma aggiunge: “Per riconoscere un buon consiglio bisognerebbe conoscere la vita delle persone da cui il consiglio arriva” e questo è un gran consiglio.

La delusione più grande per Anna Tatangelo

La domanda è diretta e la risposta non è da meno: La delusione più grande per Anna Tatangelo: “Ammettere che mi sbagliavo su alcune persone”. E da lì le domande proseguono sul “come superare una delusione d’amore“. L’ex compagna di Gigi D’Alessio oggi non ha dubbi: “Chiediti se ne vale la pena e se la risposta è no vai avanti e concentrati si te stessa” ed è ciò che sta facendo.

Conferma i suoi principi: “Rispetto, lealtà e fiducia” poi si ferma, ha già detto tanto. Anna Tatangelo è single, archiviata per sempre la storia d’amore con Livio Cori, che di recente ha confidato di avere dei problemi di salute, si concentra su se stessa. Il figlio Andrea, la famiglia e il lavoro restano l sue priorità.