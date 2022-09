Anna Tatangelo: è finita di nuovo con Livio Cori

E' finita per sempre tra Anna Tatangelo e Livio Cori e il motivo è ben preciso



Questa volta è finita davvero tra Anna Tatangelo e Livio Cori perché è finita per sempre, perché la rivista Chi riporta che non c’è nessuna possibilità che i due cantanti tornino insieme. E’ davvero assurdo come il loro amore sia andato peggiorando proprio nel momento in cui entrambi erano pronti a vivere tutto in modo ufficiale. Soprattutto lo era Anna Tatangelo, perché era lei che usciva dal lungo legame con Gigi D’Alessio e doveva curare le sue ferite ma è anche mamma di Andrea, ed è a suo figlio che doveva pensare prima degli altri. C’è un motivo ben preciso per cui Anna Tatangelo e Livio Cori sono lasciati, per sempre. Si è detto di tutto su questa storia d’amore che piaceva a tutti ma poi sono arrivate le incomprensioni.

Perché Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

Sono sempre stati molto discreti, non hanno mai detto nulla sulla fine della loro relazione e poco sul loro inizio, è stato quello il momento in cui è iniziata la fine. Il settimanale Chi suggerisce l’ipotesi più valida, quella che Anna Tatangelo e Livio Cori hanno due stili di vita completamene diversi e non è complicato da capire. Lui però era spesso a casa della cantante e aveva instaurato un legame importante anche con Andrea, poi tutto è svanito. C’è stato un lungo tira e molla tra Cori e la Tatangelo, li abbiamo infatti visti di nuovo insieme questa estate, innamorati come prima, in spiaggia, pieni di tenerezza l’uno per l’altra. Invece, è finita.

Non c’è nessun terzo incomodo, non c’è nessuno che ha tradito o si è innamorato di altri, si sono allontanati perché hanno differenti visioni della vita. E’ finita e questa volta è per sempre. Anna Tatangelo torna single, si dedica al suo lavoro, di impegni ne ha tanti sia sul palco in giro per l’Italia che in tv, c’è sempre il suo unico uomo accanto, Andrea.