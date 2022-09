Aurora Ramazzotti chiede tempo, è incinta e confida una cosa importante

Aurora Ramazzotti assente dai social. E' incinta e confessa una cosa importante

Aurora Ramazzotti lavora molto anche sui social, è sempre così presente e vera con i suoi follower. Dopo avere confermato che è incinta Aurora adesso ha bisogno di tempo. E’ del tutto comprensibile ma lei lo racconta, spiega il suo momento, lo fa come sempre con estrema semplicità, quella che serve per comunicare davvero il proprio pensiero, per condividere. E’ giovanissima, è incinta, è felice ma la sua vita sta cambiando, tra qualche mese sarà madre, potrebbero cambiare i progetti, l’idea del futuro, di certo diventare genitore racchiude tanto e Aurora Ramazzotti ha bisogno di capire cosa sta succedendo. Rallenta e ammette che il suo essere così trasparente potrebbe essere un’arma a doppio taglio, forse lo stava diventando davvero. Ne parla come farebbe un’amica alle persone più fidate, la differenza è che parla a tutti, a chiunque voglia seguirla sui social.

Aurora Ramazzotti: “Sappiate che tornerò”

Ha bisogno di capire cosa sta succedendo, per questo è molto meno presente, anche se sa che c’è chi non l’ha capito, ma anche che chi la segue e le vuole bene ha notato tutto, soprattutto le sue assenze. Sta bene ma continua ad essere molto chiara e vera: “Sappiate che tornerò ma sento un blocco comunicativo, sembra che qualsiasi cosa dica mi sembra superfluo. So che c’è chi è curioso e lo capisco ma fatemi capire cosa sta accadendo in questo momento e poi ci risentiamo”.

Da sempre abituata al gossip, alla curiosità della gente, ma oggi sa di essere anche molto amata da chi la segue. Questa volta però ha bisogno di non dire, ha bisogno di godersi questo momento ma anche di viverne le ansie, magari le paure. Deve semplicemente capire, come dovrebbero fare tutti, e per farlo c’è bisogno spesso di mettersi in pausa, di non dire a tutti i costi, perché il rischio è di dire cose inutili.