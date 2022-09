Adriana Volpe attacca Francesco Totti: ha dato della poco di buono a Ilary

Dalle pagine della rivista Chi arriva il commento di Adriana Volpe all'intervista di Francesco Totti sul Corriere

Non è la prima volta che Adriana Volpe dice la sua sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ne aveva parlato anche a La vita in diretta, nel corso di una puntata in cui si era parlato del gossip più chiacchierato dell’estate. Torna sul “caso” nella sua ultima intervista per la rivista Chi e spiega perchè in questa storia, al momento, sta dalla parte di Ilary Blasi. Non tanto per la vicenda in se e per se ma per quello che Francesco Totti ha fatto successivamente. La conduttrice si riferisce all’ormai nota intervista che Totti ha rilasciato per il Corriere della sera. A detta di Adriana Volpe, in quella intervista ci sono tante cose che Totti avrebbe potuto non dire o raccontare in modo diverso, proprio per tutelare i suoi figli, visto che ha sempre detto che era la cosa che a lui importava di più. E a detta di Adriana Volpe, rilasciando quella intervista, non lo avrebbe fatto.

La Volpe aveva già spiegato anche in altre occasioni di sapere che cosa significa dover affrontare un divorzio, ha vissuto sulla sua pelle determinate cose e per questo, tende anche a commentare questa vicenda. “Ho trovato l’intervista di Totti fuori luogo” ha detto Adriana Volpe nella sua intervista per la rivista Chi spiegando che sta seguendo questa vicenda passo passo. Ricordando che Ilary resterà sempre e in tutto e per tutto la madre dei figli di Totti ha aggiunto: “Io ero rimasta alla puntata in cui chiedeva di proteggere i figli dal gossip, di rispettare il silenzio, di portare avanti la separazione senza coinvolgere i media. Poi leggo quell’intervista, dove Totti ripete di voler difendere i figli ma scredita la figura della madre, dandole della poco di buono e della ladra.” La conduttrice aggiunge inoltre che questi aspetti della vicenda, devono essere semmai sollevati in un tribunale, non sulle pagine di un giornale e ha apprezzato invece la scelta di Ilary Blasi di non replicare alle parole di Totti.