Enrica Bonaccorti operata dopo la caduta ha otto chiodi e tanta fragilità

Enrica Bonaccorti ha i chiodi alla spalla, dopo la caduta parla della sua fragilità

Il selfie nel letto d’ospedale di Enrica Bonaccorti con il volto tumefatto aveva suscitato allarme e tenerezza. La Bonaccorti che in passato qualcuno indicava come una persona fredda adesso sui social mostra un momento di difficoltà ma sempre con il sorriso. A Mattino 5 oggi ha spiegato cosa è successo, come è avvenuto l’incidente. “Sono caduta in avanti, correvo, corricchiavo, e cadendo avevo la testa che mi andava un po’ avanti ma ho pensato ‘mi tengo’ però senza neanche le mani davanti e sono rovinata per terra, sono rimbalzata sul naso tanto che subito mi sono toccata il naso per vedere se era rotto”. Non era rotto ma la Bonaccorti spiega che subito dopo sono arrivati i dolori fortissimi alla spalla. “Per fortuna il naso e i denti non si sono rotti”.

Enrica Bonaccorti dopo la caduta e l’operazione alla spalla

Prende una medicina che la sta aiutando molto per farle passare il dolore, ha un tutore che le tiene bloccata la spalla, cerca di sdrammatizzare mentre racconta che per la frattura alla spalla ha subito un’operazione, le hanno messo otto chiodi e una placca. Tutti si erano preoccupati per quel selfie, per la sua caduta ma a Mattino 5 e al Corriere della Sera ha spiegato che alla sua età si può cadere, che è stata fortunata, anche nell’essere seguita da bravissimi professori.

Di recente ha perso il suo compagno, è rimasta da sola con sua figlia Verdiana e con il nipotino. Gli manca non averlo accanto, era la sua roccia: “E’ veramente difficile, era una persona meravigliosa, elegante e gentile e adesso non mi sento più protetta“.

Ma da questa caduta ha sentito una cosa bella, ha sentito l’affetto di migliaia di persone e non credeva potesse accadere. “Le vecchie signore cadono” e la Panicucci le ricorda che possono cadere tutti e che lei non è una vecchia signora.

“Mettiamo sempre le nostre foto migliori sui social ma è successa questa cosa e l’ho condivisa sui social perché amici sono anche le persone del pubblico, persone che ringrazio perché li ho sentiti vicini in questo momento in cui mi sento molto sola dopo la morte del mio compagno”.