Enrica Bonaccorti: “Soffro di prosopagnosia” e affronta la morte del compagno

E’ al Corriere della Sera che Enrica Bonaccorti si racconta e cita il disturbo di cui soffre, lo stesso di Brad Pitt: la prosopagnosia. Racconta degli amori, di quelli che non dimentica e quelli a cui preferisce non pensare, la morte del compagno, parla anche del suo lavoro, dell’operazione al seno, la tv arrivata per caso e tanto altro. Attrice, conduttrice e anche autrice di canzoni importanti. Enrica Bonaccorti ha scritto La lontananza e Amara terra mia per Domenico Modugno. Ha lasciato il segno anche nella televisione, quella tra gli anni ’80 e ’90 con Italia Sera su Rai 1 e Non è la Rai sulla nascente Fininvest. E’ ricordando il primo fidanzatino che la Bonaccorti scrisse La lontananza, lui resta tra i suoi quattro grandi amori, l’ultimo l’ha perso il 24 settembre scorso.

Enrica Bonaccorti l’addio al compagno morto a settembre

“L’amore più grande è stato l’ultimo, Giacomo Paladino, mancato a settembre, dopo 24 anni insieme. Gli ho dedicato il nuovo romanzo: la sua leggerezza, ironia, eleganza mi hanno accompagnata in ogni pagina, anche se alla fine ci è arrivato prima lui. Leggeva tutto, via via che scrivevo” ma la perdita è così difficile da superare e lei fa finta che Giacomo c’è ancora.

“Gli parlo di continuo; faccio le cose che mi ha insegnato, sono puntuale, ordinata. Era un signore gentile” il dolore è ancora forte, è passato poco tempo o forse non ne passerà mai abbastanza.

E’ parlando della modestia con cui si è sempre presentata che racconta del disturbo di cui soffre: “Ho sempre lavorato con lo spirito della professoressa che avrei dovuto essere. Mai avuto frequentazioni importanti, non vado nei salotti, anche perché non riconosco le persone: condivido con Brad Pitt la prosopagnosia – spiega che – A un evento Fininvest chiacchieravo con un signore. Chiedo: di cosa ti occupi adesso? Lui mi fa pat pat sulla spalla: faccio sempre il presidente della Fininvest. Era Fedele Confalonieri”.

La prosopagnosia è un deficit cognitivo-percettivo che rende il soggetto incapace di riconoscere le facce delle persone note e a volte perfino il proprio volto, quando si guarda allo specchio od osserva una sua foto.