Giulia Salemi: “Ero bruttina, sovrappeso e pelosetta”

Giulia Salemi si sentiva inadeguata, racconta quanto ha sofferto sentendosi bruttina

La trasformazione di Giulia Salemi rispetto a qualche anno fa l’abbiamo vista tutti ma in un’intervista a Confidenze l’ex gieffina racconta il suo passato, lei bruttina, pelosa e in sovrappeso. Ci crediamo davvero poco che Giulia Salemi fosse brutta ma per lei era così e a questo aggiungeva la sofferenza di una madre che le impediva per esempio di eliminare il suo monociglio nero. Si percepiva come inadeguata in un mondo dove le sembrava che per le altre fosse tutto più semplice. Solo al liceo è andata meglio ma quello che aveva vissuto le è rimasto dentro a lungo, anche crescendo ha continuato a sentire quelle difficoltà da ragazzi, così ha cercato sempre di fare di tutto per piacere agli altri.

Giulia Salemi: “Mi sono migliorata fisicamente”

“Da piccola ero proprio bruttina e un po’ sovrappeso, pelosetta, con un monociglio nero che mamma mi impediva di sfoltire” questo la faceva sentire non all’altezza di tante situazioni ed è così, inadeguata, che ha continuato a sentirsi per buona parte della sua vita. “Al liceo sono migliorata fisicamente, ma non ho smesso di elemosinare amicizie. Mi stravolgevo per piacere, e questo è bruttissimo. La mia autostima non è aumentata nemmeno nel 2014, quando sono arrivata terza a Miss Italia”.

Ne ha parlato anche quando è stata fidanzata con altri ragazzi ma adesso che ha accanto Pierpaolo Pretelli ha la vera felicità. E’ evidente che c’è stato il suo aiuto. “Non volevo una storia, invece ho trovato l’uomo della mia vita. Mi ha conquistata con la bontà, la simpatia e il carisma. In più, rideva alle mie battute e nessuno lo aveva mai fatto. Insieme ci diamo sicurezza e ci divertiamo tanto con niente”. Convivono da sempre e adesso Giulia Salemi aspetta l’anello, è paziente, sa che ogni cosa arriva al momento giusto.