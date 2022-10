Anna Tatangelo svela la destinazione, il suo viaggio per guarire

Ieri la partenza e oggi Anna Tatangelo svela dove è atterrata per il suo viaggio speciale

Ieri Anna Tatangelo aveva mostrato il suo viaggio in aereo svelando la sua decisione, quella di partire a una settimana di distanza dalla morte della madre. Dopo una settimana di silenzio non riusciva ancora a dire nulla, dopo l’addio a mamma Palmira non aveva detto altro se non confessato che il dolore era troppo forte Tutti hanno compreso il suo messaggio, la necessità di chiudersi nel suo dolore e con la sua famiglia, poi la scelta di andare via per sentirsi meglio, perché viaggiare aiuta, cura, guarisca l’anima. Ha preso l’aereo ma senza dire con chi e poco fa ha pubblicato le sue prime storie su Instagram. Le lancette dell’orologio spostate di un bel po’ di ore e Anna Tatangelo svela che è a New York.

Anna Tatangelo sveglia alle 6 del mattino

E’ da Times Square che arrivano le prime immagini di Anna Tatangelo, sono le 6 del mattino ed è già in strada, fa un giro con chi le fa compagnia, il sonno non c’è ma la fame si fa sentire ma ci sono anche le prime risate. Colazione di buon mattino mentre gran parte della metropoli dorme. Arrivano le luci del mattino e Anna Tatangelo si gode tutto di una città meravigliosa se vista con gli occhi giusti.

Ha voglia di stare bene, la cantante ha tutta l’intenzione di tornare a sorridere e la sua voce nasconde la tristezza. E’ vero, viaggiare fa bene all’anima, come qualcuno le ha detto, le ha suggerito.

Presto tornerà ai suoi impegni, dovrà affrontare una nuova vita senza la sua mamma e dopo la lunga malattia non sarà semplice ma fa tutto parte del ciclo della vita. La Tatangelo non ha ancora svelato con chi è a New York ma presto dirà anche questo, un indizio alla volta si torna a sorridere.