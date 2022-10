Incidente al piede per Belen ma niente la ferma

Belen si è fatta male al piede, spiega come è successo ma il dolore non la ferma

Belen Rodriguez si rilassa, guarda un film, legge un libro, suggerisce entrambe le cose ai suoi follower mai poi balla e si fa male. Un piccolo incidente per Belen che mostra il piede un po’ gonfio. E’ distesa sul letto e ammette che le fa un po’ male ma che niente la fermerà e oggi sarà pronta per registrare la prossima puntata di Tu si que vales. E’ così felice Belen da non sentire il dolore, così felice del suo presente, dell’amore immenso che la lega a Stefano De Martino e dei suoi figli, da rialzarsi subito. Aggiunge anche altro, spiega come si è fatta male e che nonostante sia una combina guai rifarebbe tutto, subito.

Belen Rodriguez piccolo incidente al piede

“Devo dire che mi fa leggermente male” ha commentato ieri sera mostrando il piede ben fermo sul letto. In molti hanno pensato si riferisse ad un nuovo tatuaggio e invece Belen è caduta, si è fatta male forse alla caviglia. “Ma domani a Tu si que vales io ci sarò lo stesso! La solita vostra combina guai! Comunque mi sono fatta male ballando e lo rifarei” conclude ridendo. Niente di grave per la showgrl argentina che è già pronta per entrare sul palco di Tu si que vales.

Forse parte della sua felicità è data anche dall’ultima intervista di Stefano De Martino. A Vanity Fair suo marito ha raccontato anche della sua quotidianità con lei e con Santiago facendo capire che niente vale più di ciò che hanno costruito in questi anni, nonostante tutti gli errori e le loro separazioni.

E’ un nuovo momento d’oro per entrambi e Belen proprio come Stefano passa da un set all’altro, da uno shooting all’altro per i suoi vari brand. Hanno trovato il giusto equilibrio, anche per occuparsi dei figli senza delegare troppo.