Heather Parisi, le foto con e senza filtri: “Ho le rughe, lo so”

Heather Parisi elimina i filtri e mostra com'è davvero il suo viso, con tutte le rughe che ha imparato ad accettare

Heather Parisi come tutti sui social usa i filtri ma lei non ama i ritocchini e per lanciare un bel messaggio di accettazione di se stessi ha deciso di mostrarsi con tutte le sue rughe. A 62 anni Heather Parisi è orgogliosa non solo del suo volto, del suo corpo ma soprattutto dell’amore che ha per se stessa. E’ orgogliosa di non essersi rifatta ma questo non è solo un messaggio per le altre donne, è davvero la sua scelta da sempre. Oggi in tantissimi ricorrono al ritocchino, è un po’ alla portata di tutti, prima lo era solo per chi era sotto i riflettori ma la Parisi era già convinta di non volere cambiare nulla del suo aspetto. “Ho lo rughe, lo so e per tutta la mia carriera ci ho litigato ogni mattina” Heather Parisi spiega i suoi dubbi e le insicurezze.

Heather Parisi ha rifiutato la chirurgia estetica e i ritocchini

“Mi dicevano ‘Cosa vuoi che sia un piccolo ritocchino’ ed io mi schermivo ‘mi piaccio così…’ Ma in cuor mio soffrivo assalita da mille dubbi e insicurezze. Perché la gente non ti vuole mai per come sei?”.

E’ su questa domanda che ha fatto ruotare tutto. “Il tempo ha evidenziato ancora di più i tratti spigolosi del mio viso, li ha arricchiti di qualche segno ma mi ha anche insegnato ad amare il mio viso, la mia pelle e il mio corpo ed ad accettarli come inseparabili compagni di viaggio e di vita – sui social conclude – Sono orgogliosa di essere rimasta sempre me stessa… Siate orgogliose della vostra bellezza”.

Per lei una pioggia di like, tra i commenti anche quello di Elena Guarnieri, giornalista, conduttrice e volto del telegiornale di Canale 5: “Ho sempre trovato il tuo viso unico e per questo bellissimo. Ma la mia opinione lascia il tempo che trova. C’è sempre qualcosa che ‘non va’ per chi vuole trovare difetti ed errori nel prossimo. Senza contare che la tua carriera non è stata costruita sulla tua bellezza ma sulla tua estrema bravura. E sul tuo carattere. Ergo, fai benone a piacerti”.