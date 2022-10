Marta Flavi confessa come fa ad avere un viso così giovane

Cosa fa Marta Flavi per avere un viso così giovane ed essere così in forma alla sua età?

Marta Flavi ha 71 anni ma davvero non li dimostra, il suo viso è ben più giovane, la sua forma fisica è da invidia. E’ tra le protagoniste di Ballando con le stelle e alla rivista Gente svela i suoi segreti di bellezza, rispondendo così alla curiosità di tante donne. Cosa fa Marta Flavi per essere così in forma? Prima di tutto si piace, lo dice, lo ripete ed è evidente. Un primo passo importante per prendersi cura di se stessa, è il primo consiglio. Confida che da piccola aveva qualche chiletto in più ma che nel tempo è cambiata, crescendo è diventata la Marta Flavi che sembra non invecchiare mai. Si prende molta cura del suo corpo, è ovvio. Non mente come chi racconta di essere pigra e di non fare assolutamente nulla. Un’ora di cyclette, una camminata veloce e mezz’ora di pesi al giorno, tutti i giorni, sempre. Quindi, di fatica ce n’è molta ma non è tutto. La Flavi ha sempre detto di non avere fatto ritocchini, a parte il naso, ma ha altri segreti di bellezza.

Marta Flavi la rinoplastica di nascosto da tutti

“Da ragazza mi sono rifatta il naso. Era grosso, aquilino. Mio padre diceva che era bellissimo, che denotava una forte personalità, ma io non vedevo tutta questa poesia – ed ecco cosa ha fatto – Così, con i soldi messi da parte per un anno intero e vendendo i braccialettini miei e di mia sorella Margherita, ovviamente ignara di tutto, sono andata da sola a operarmi. Al ritorno a casa dopo l’intervento mio padre è svenuto e mia madre è rimasta male perché non le avevo detto nulla”.

Siamo curiosi di sapere cosa fa al viso, nessun ritocchino ma: “Al viso faccio di tanto in tanto un trattamento laser rassodante e utilizzo buone creme a volontà”.