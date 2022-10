Gran festa per Maria Grazia Cucinotta: “Mia figlia Giulia si è laureata”

Un giorno importante per Maria Grazia Cucinotta e sua figlia Giulia, la famiglia festeggia la sua laurea

E’ sui social che Maria Grazia Cucinotta mostra tutto la sua gioia, l’orgoglio per il traguardo appena raggiunto da sua figlia Giulia. Una giornata ricca di emozioni per l’attrice e per la sua famiglia, sua figlia si è laureata a 21 anni, ovviamente per la triennale. La laurea conseguita alla Luiss in Economia e Management, a Roma. In testa la corona di alloro e rose rosse, tra le mani i fiori che ha appena ricevuto ma più di tutto ci sono i sorrisi e gli abbracci. E’ fiera Maria Grazia Cucinotta, da sempre elogia la sua famiglia ma in questi giorni una nuova emozione per sua figlia che non è più una bambina, nata nel 2021 è sempre stata molto responsabile. Un legame speciale tra madre e figlia ma anche con il papà, Giulio Violati.

Le parole di Maria Grazia Cucinotta per sua figlia Giulia

“Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode… quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta… grazie amore di mamma…io e papà ti amiamo” un giorno così felice per l’attrice e la sua famiglia. L’attrice aggiunge cuori rossi a corredo dei suoi scatti.

Non è il primo messaggio d’amore, la prima dedica che scrive per sua figlia. Quando a settembre ha compiuto gli anni ha commentato: “21 anni di puro amore. Tutto l’amore dell’Universo a te, che mi hai insegnato a vedere la vita attraverso i tuoi occhi rendendola meravigliosa. Ti amo amore di mamma”. E’ figlia unica Giulia e la Cucinotta e suo marito le hanno sempre dato tutta la protezione necessaria ma ha presto imparare a camminare da sola e a trovare anche negli amici le persone di cui fidarsi. “Mia figlia mi manca tantissimo. Lei ora ha la sua vita, la sua indipendenza… quando non è a casa non apro neppure la sua camera” le parole di Maria Grazia in una recente intervista.