Kasia Smutniak: “Non mi vedo invecchiata ma matura”

"Ho passato buona parte della vita a dover essere più intelligente, più forte, più preparata" le parole di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak ha 43 anni e sente di non avere più bisogno di dimostrare niente a nessuno, lei che è il vero simbolo del body positive, che non si mostra solo una volta senza filtri e senza trucco e poi dimentica il suo messaggio ma che mostra semplicemente se stessa. E’ sulla copertina di Io Donna ma è nella vita di tutti i giorni che Kasia Smutniak si sente “forte, amata e bella dentro e fuori”. Si racconta e in piena armonia con se stessa confida che a 43 anni non si vede invecchiata ma matura. Difficile trovare un esempio migliore a cui ispirarsi quando dice: “Non sono ostile ai cambiamenti del mio corpo”. E’ bellissima, lo è sempre stata ma sui social ha anche mostrato i segni della vitiligine, di una malattia autoimmune che spesso si nasconde. Oggi Kasia Smutniak vede in lei più aspetti positivi che negativi, lo fa guardandosi anche indietro ed è in quel momento che si ama e si piace ancora di più.

Kasia Smutniak sul red carpet con la figlia Sofia Taricone

“Non mi vedo ‘invecchiata’, ma matura. Adesso vedo più aspetti positivi che negativi. Soprattutto se mi guardo indietro – racconta – Sono andata via di casa a 15 anni, a 16 ero già indipendente. Oggi, a 43, sento di aver fatto tanta strada e di non dover dimostrare niente a nessuno. Ho passato buona parte della vita a dover essere più intelligente, più forte, più preparata. Per fortuna, nel frattempo, la società è andata avanti – e conclude – Non posso pensare di ricominciare daccapo. Nascondere il tempo che passa sarebbe come rinnegarsi”.

Nei giorni scorsi ha calcato il primo red carpet con sua figlia maggiorenne, Sofia, la figlia nata dalla bellissima storia d’amore con Pietro Taricone. L’attrice protagonista con Pierfrancesco Favino del film Colibrì per la regia di Francesca Archibugi.