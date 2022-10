La foto di Totti con i figli è la sua risposta: “Il petto sembra esplodere”

Linguacce, sorrisi e una canzone per i figli di Francesco Totti: è la vera vittoria dell'ex di Ilary Blasi

Francesco Totti risponde a tutti con una foto con i tre figli. Ieri sera erano insieme, tutti insieme, sono loro la sua famiglia, quelli da cui non potrà mai separarsi. Dopo un lungo silenzio durato ben oltre l’estate Totti è tornato sui social, come un tempo, con le dediche e gli scatti di sempre, per mostrare le sue emozioni. Poco influencer e molto più papà, perché sono Isabel, Cristian e Chanel le sue priorità. I pettegolezzi non mancano, il caso Totti – Ilary Blasi continua a far scrivere pagine di gossip e ad incuriosire tutti, la battaglia in tribunale è appena iniziata e chissà se l’ex coppia almeno sui social e nelle interviste adesso ha voglia di tregua. Tra Ilary Blasi e Francesco Totti c’è tanto rancore ma sono stati bravissimi a tenere fuori da tutto i loro tre figli.

La canzone di Totti per i figli

Le canzoni italiane sono la sua passione e Francesco Totti da un po’ di tempo è tornato alle dediche sui social. Anche questa volta la canzone scelta è per i suoi figli. La piccola Isabel è in primo piano, alza le braccia e fa il segno della vittoria, imita suo fratello, mentre Chanel scatta il selfie allo specchio e papà Totti fa la linguaccia. Francesco ha in mano il giubbino della sua piccolina, è da sempre un padre presente e attento, il suo punto debole sono proprio loro, i suoi ragazzi, la sua piccola principessa.

Non c’è più Ilary Blasi nelle loro foto, chissà quando l’amore è finito. L’ex calciatore della Roma sceglie una canzone di Max Pezzali, L’universo tranne noi: “Eravamo quel che tutti sognano. Quell’amore che i cantanti cantano. Tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato ed impossibile. Con il petto che sembra esplodere che non serve altro in più per vivere che potrebbe scomparire l’Universo tranne noi”.