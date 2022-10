Che regalo per Chanel Totti che ringrazia felice per la sua minicar

Chanel Totti scarta il suo regalo ma è un dono di Francesco Totti o Ilary Blasi?

Non è Chanel Totti a pubblicare le foto e il video del regalo appena ricevuto, un’auto, ma la concessionaria dove la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si è recata per ritirare la vettura. Ovviamente felice la secondogenita dell’ex coppia ha scartato il suo enorme regalo. Nastri per un pacco gigante, sedili da scartare e in tuta, come spesso le piace vestire, Chanel Totti ha gradito molto il suo regalo. Proprio come suo fratello anche lei ha già la sua minicar. Ha compiuto 15 anni lo scorso maggio ma è evidente che anche lei come Cristian sia molto responsabile alla guida e così mamma e papà le hanno concesso la macchina. I fari che cambiano colore e la minicar di Chanel Totti è personalizzata, chissà se ha scelto tutto lei o se sono stati genitori a farle una vera sorpresa. Lei è felice e sorridente sale in macchina, ascolta le varie spiegazioni, toglie fiocchi e plastica e va via salutando.

Chanel Totti e il bellissimo regalo

“Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a “scartare” il suo nuovo regalo” si legge sul profilo della concessionaria. Tanti i commenti e c’è chi è convinto che il regalo sia di papà Francesco. Pochi pensano possa essere un regalo previsto da entrambi. Ma Ilary Blasi e Francesco Totti nonostante la separazione e gli evidenti rancori hanno dimostrato di essere degli ottimi genitori, capaci di tenere tutti e tre i figli distanti dai loro problemi di ex coppia.

Chanel, Cristian e la piccola Isabel continuano a dimostrare il loro infinito amore ad entrambi, trascorrendo le domeniche a pranzo con mamma Ilary o le serate con papà Francesco.

In più è da tempo che sono state fatte le presentazioni con Noemi Bocchi, tutto il resto a loro in importa, sono problemi di mamma e papà.