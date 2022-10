Aurora Ramazzotti dopo quattro mesi di pausa, le sue paure: “Mi sento meglio”

Aurora Ramazzotti incinta parla delle sue paure ma adesso va meglio

Sui social c’è bisogno di personaggi famosi, di influencer che raccontino la verità e Aurora Ramazzotti lo fa sempre, se non può farlo al massimo tace. Per i primi tre mesi, come tutte le mamme in dolce attesa, ha voluto attendere prima di annunciare, o meglio confermare, che era incinta, poi ha chiesto un’altra pausa, quella necessaria per fare ordine nella mente, per capire cosa stava accadendo nella sua vita, come gestire tutto, paure comprese. La favola della donna che diventa mamma fin dal primo giorno e che non ha paura di nulla la possiamo cestinare, fortunata chi la vive in questo modo ma la realtà spesso è diversa ed è ovvio che lo sia. Aurora oggi spiega che un passo alla volta sta superando le sue paure, lo fa e lo farà giorno per giorno, poi capirà che è tutto normale ma lo sta imparando ed è così che lo racconta.

Aurora Ramazzotti aveva smesso di allenarsi

E’ tornata in palestra, facendo ovviamente un percorso ben diverso ma dopo una pausa durata quattro mesi adesso si sente meglio. Ha confidato che un po’ per timore e un po’ perché aveva qualche malessere aveva smesso con l’attività fisica. Ha ascoltato se stessa, il suo corpo, poi ha reagito.

“Un passo alla volta, superando le mie paure, giorno per giorno. Quanto mi sento meglio da quando ho ripreso a muovermi un po’, dopo quattro mesi di pausa”. Mostra l’allenamento appena fatto e commenta: “Non saranno i 7 km di corsa al parco ma sono comunque fiera di me”. Procede con cautela sul tapis roulant e la sua esperienza farà sicuramente bene ad altre mamme in dolce attesa.

Ogni tanto qualche follower le chiede se non stia morendo di paura e lei adesso che si sente più forte risponde ironica con une bel “vi voglio bene”.