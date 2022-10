Clizia Incorvaia senza bilancia è tornata come prima della seconda gravidanza

A 8 mesi dalla nascita del figlio Clizia Incorvaia ha lo stesso corpo di prima e spiega come ha fatto

Clizia Incorvaia pienamente soddisfatta del suo corpo dopo la seconda gravidanza racconta alle follower come ha fatto. Chi la segue da sempre, chi ha seguito il suo percorso col pancione e poi gli otto mesi del piccolo Gabriele conosce già la risposta ma la Incorvaia spiega tutto e soprattutto che non ha usato la bilancia. E’ un messaggio di certo positivo quello della compagna di Paolo Ciavarro, l’influencer posta due foto, le mette a confronto, la differenza tra le due immagini è di un anno. Una foto di Clizia col pancione e una di oggi. Stesso completino intimo e in più un nuovo taglio di capelli ma non c’è dubbio che la Incorvaia sia in gran forma. Ottobre 2021 e ottobre 2022 con e senza pancione: “Non mi sono mai pesata per non subire condizionamenti mentali” ovviamente si riferisce al post parto perché durante la gravidanza è ovvio fosse come tutte sotto controllo medico, peso compreso.

Clizia Incorvaia senza fretta è tornata al suo peso forma

Non solo il peso, è nel complesso che l’influencer trova il suo corpo esattamente come prima. “Le nonne dicono: ‘Nove mesi per mettere e nove mesi per togliere la pancia’! E io credo nella loro saggezza, sono all’ottavo mese dalla nascita del mio piccolo Gabri e il mio corpo è tornato come prima”. Ovvio che si sia impegnata per tornare come prima ma confessa: “Gli abiti sono stati il mio ‘termometro’! Del resto chi ci conosce meglio di noi stesse? E poi aggiungerei che se impariamo ad amarci in tutte le fasi e le stagioni della vita, trasmetteremo ciò agli altri. E niente è più sexy di una donna sicura di sé”.

Quindi, nessuna ossessione per il peso, per la bilancia, ma l’osservare il proprio corpo, scegliere il percorso migliore. Dieta, attività fisica ma anche massaggi, tutto senza esagerare, prendendo i tempi giusti, diversi per ogni donna.