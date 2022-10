Caterina Balivo ricorda cosa le chiesero per fare la Letterina, rifiutò

Caterina Balivo aveva superato il provino per diventare Letterina ma le chiesero di fare una cosa

Tisana e pigiama e Caterina Balivo si rilassa sul terrazzo di casa, apre i regali che le inviano e da una scatola una collana con le letterine che formano il suo nome le riporta alle mente un provino, una telefonata e un rifiuto. Caterina Balivo torna al passato e racconta fiera di avere rifiutato il ruolo di Letterina. Era il 2000, forse 2001 magari anche 2002, la conduttrice non ricorda con precisione l’anno ma il resto sì. Indecisa se svelare anche sui social il perché non è mai stata una Letterina di Passaparola alla fine si decide e in poche frasi spiega tutto. Si potrebbe sintetizzare tutto indicando il neo che Caterina Balivo ha sul collo. Avete già capito? Chi conosce il suo caratterino ha già capito e lei sempre più fiera e mai pentita di avere detto di no spiega che aveva fatto il provino. Era andato benissimo, l’avevano presa.

Caterina Balivo e il neo che la identifica

Era il periodo degli stacchetti, non solo Veline di Striscia ma anche Letterine di Passaparola. In tantissime avevano lo stesso sogno nel cassetto: partecipare al programma di Gerry Scotti. L’hanno fatto in tante, da Ilary Blasi ad Alessia Fabiani, anche Silvia Toffanin, Benedetta Massola, Alessia Ventura, Francesca Lodo, Alessia Macini e tante altre. C’è chi ha proseguito con carriere importanti e chi ha fatto altro ma Caterina Balivo che in principio sognava di entrare in quel gruppo rifiutò di fare una cosa.

“Feci il provino per diventare Letterina e mi presero ma mi chiamarono dicendo che il produttore aveva detto che il neo sul collo era un po’ evidente in video” volevano lo togliesse. La risposta della Balivo fu: “Cara Gianna, digli che diventerò famosa e mi riconosceranno dal neo… la mia simpatia… già allora…”. Chissà quante ragazze al suo posto avrebbero tolto immediatamente quel neo ma la Balivo è sempre stata molto sicura di se stessa, già venti anni fa non avrebbe mai permesso a nessuno una cosa che sembra banale ma non lo è.