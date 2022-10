Federica Pellegrini si piace tanto nel suo nuovo corpo: spiazzata dalla trasformazione

Federica Pellegrini ammira il suo nuovo corpo, si piace tantissimo ma aveva paura della trasformazione

Un’intervista intima quella di Federica Pellegrini al settimanale Grazia, bellissima in copertina parla della sua seconda vita. Il corpo che cambia, il matrimonio con l’uomo della sua vita, la partecipazione con lui, Matteo Giunta, a Pechino Express e i suoi nuovi progetti e impegni dopo l’addio alle gare che risale ormai già a un anno fa. Federica Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana, la sua vita era fatta di allenamenti e a 34 anni a un anno dall’addio scopre un corpo nuovo. Felice ammira il suo nuovo corpo, aveva paura che il metabolismo cambiasse da un giorno all’altro e invece racconta com’è oggi la nuova Federica Pellegrini, più morbida e si piace tantissimo. Per un anno ha vissuto di rendita, dopo tanti anni da sportiva non aveva visto grandi trasformazioni, adesso guarda la sua taglia in più lì dove prima c’era il pettorale molto sviluppo.

Federica Pellegrini un corpo diverso ma il peso è lo stesso

“In questo primo anno ho vissuto di rendita. Il mio terrore era che il mio metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto – ha spiegato – Facendo meno attività, anche la fame si è attenuata rispetto a prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso. Però un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e poi acqua 10 volte, un conto è farlo due, tre volte la settimana o quando riesci” ha confidato aggiungedo il suo stupore.

Il corpo che cambia dal punto di vista muscolare e la Pellegrini confessa: “A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. Non facendo più palestra, non girando più le braccia in dopo tre, quattro mesi dalla fine delle gare mi sono stupita: ‘Cavoli, adesso ho un seno! Incredibile!’”.