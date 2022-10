Eleonora Daniele mamma, come è cambiata: felice ma con più ansia

Eleonora Daniele racconta come è cambiata la sua vita con sua figlia Carlotta: è felice ma non è così semplice

Tutto è più bello da quando Eleonora Daniele è mamma, la sua Carlotta le ha cambiato la vita, la figlia è il desiderio arrivato all’improvviso, realizzato e adesso che ha 2 anni c’è tutto un nuovo mondo. La conduttrice di Storie Italiane è ovviamente felice, con lei anche suo marito Giulio Tassoni, lo racconta come un papà innamorato, la loro piccolina li ha uniti ancora di più. Non è lo stesso percorso per tutte le coppie ma a Gente Eleonora Daniele racconta che adesso da mamma si sente più forte ma allo stesso tempo anche più fragile perché più esposta ai timori, all’ansia alle ovvie apprensioni. Una dolcissima copertina sulla rivista di gossip e le confidenze di una donna che si è ammorbidita diventando mamma.

Eleonora Daniele grata a sua figlia

“L’arrivo di Carlotta mi ha ammorbidita. Mi ha dato una gioia immensa che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per il quale essere grati e svegliarsi ogni giorno con il sorriso” parole d’amore bellissime. Eleonora dopo la morte del fratello Luigi ha sentito forte la necessità di diventare madre e oggi può parlare di sua figlia, di quanto sia veloce nell’apprendere.

“Chiacchiera tanto, legge tutte le lettere dell’alfabeto, frequenta l’asilo nido e già parla un pochino l’inglese. Le ho letto quattro favole e ormai le conosce a memoria. Da ex maestra cerco di insegnarle la logica e lei mi sembra segua bene. E’ molto gelosa del mio lavoro: se mi vede al telefono inizia ad alzare la voce, cercando di attirare la mia attenzione”.

Aveva paura la Daniele, incinta temeva che il nuovo equilibrio avrebbe cambiato qualcosa nella coppia, non è così, tutto è più bello adesso.

“Cerco di trascorrere il più tempo possibile con Carlotta, mi piace addormentarla la sera. Se mi capita di dire no a qualcosa che mi viene proposto non lo vivo come una privazione o un sacrificio: è tempo prezioso che posso dedicarle”.