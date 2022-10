Manila Nazzaro troppo rifatta? Dispiaciuta nega i ritocchini: “Non ho tempo per rifarmi”

Tanti i commenti su Manila Nazzaro rifatta, accuse che hanno fatto dispiacere l'ex Miss Italia

Manila Nazzaro è tra le ex Miss Italia più belle, 45 anni ed è una donna sempre meravigliosa. Con o senza ritocchini? Di segreti di bellezza e trattamenti per invecchiare bene o restare giovani oggi ce ne sono tanti ma per le pettegole che commentano la bellezza di Manila Nazzaro lei è semplicemente rifatta. Manila che ha da poco festeggiato il suo compleanno circondata dalla famiglia e dagli amici più cari è amareggiata, dispiaciuta perché sono tutte donne quelle che commentano certe che lei sia rifatta e lo fanno ovviamente utilizzando un tono che la fa arrabbiare. Offese e desiderio di sminuire un’altra donna, questo legge Manila che stufa risponde.

La risposta di Manila Nazzaro a chi le dice che ha fatto troppi ritocchini

“Sono tutte donne e mi piange il cuore a leggere tutti questi commenti scritti con la sola voglia di offenderti, screditarti e sminuirti. Scrivono per sentirsi meglio? Non so ma so solo che non ho tempo per rifarmi perché devo pensare alla mia salute”.

I commenti negativi sono soprattutto riferiti agli scatti fatti durante la preparazione per un evento: “So solo che le foto e il trucco di un certo livello valorizzano i miei tratti come quelli di tutte le donne. So solo che porto fieramente i miei 45 anni curandomi – ricorda – non avendo mai fumato o bevuto in vita mia. Valorizzando i miei punti forti e nascondendo i miei difetti quando riesco”.

Non è rifatta e se guardiamo le foto del passato si nota che ha la stessa bellezza, non nega di certo di curarsi. “La verità è che i social ormai servono solo a offendere. Dicono che i social ci hanno reso liberi. Sì, liberi di far male senza alcun senso di colpa” ma tuona contro tutti quelli che fanno del male, le fanno del male quando le dicono che è grassa o magra, che è finta, rifatta, mantenuta e così via. “Vi sentite meglio?”.