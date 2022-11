Jessica Morlacchi fa un appello a tutti: “Mi piacerebbe si parlasse di me per una bellissima canzone”

Jessica Morlacchi si rivolge a tutti chiedendo una cosa che per lei è vita

E’ stato detto tanto sul caso Memo Remigi – Jessica Morlacchi e la cantante è comprensibile sia stanca di leggere di tutto, commenti sui social compresi. Ha una richiesta da fare, si rivolge a tutti con la speranza che da adesso il suo nome sia legato solo alla musica, al suo mondo, alle canzoni con cui riesce sempre ad emozionare tutti. Jessica Morlacchi è una cantante dal talento straordinario ma ad ogni azione corrisponde una reazione ed è difficile mettere un punto e dimenticare cosa è accaduto. Sono necessari tempo e chiarimenti ma è certo che la situazione per lei sia pesante. Non avrebbe voluto parlarne, continua a fare in modo di non dire molto, poi però è scappato quel post contro Selvaggia Lucarelli ma ha chiesto scusa. Adesso Jessica Morlacchi vorrebbe andare avanti e non sentire più altri pesi, altre chiacchiere.

La richiesta di Jessica Morlacchi

La Morlacchi evita le interviste, anche se poi fa qualche guaio con i post, ma preferisce dire tutto sui social, parlare direttamente con i suoi follower.

“Cari amici, sapete che vi dico, che mi piacerebbe tanto se si parlasse di me per una bellissima canzone perché io canto e nella vita desidero fare solo questo. Tutto qua, un bacio grande e grazie a tutti” è questa la richiesta del tutto comprensibile, detta con dolcezza ma anche con il desiderio che diventi tutto concreto. Non ha chiesto lei tutto questo.

Subito dopo un messaggio che non si può non condividere: “Bisognerebbe tornare a parlarsi guardandosi negli occhi”. E’ vero, questo è uno dei mali di questi tempi, il parlarsi sui social, con inevitabili malintesi.

C’è chi pensa che anche Memo Remigi vorrebbe che tutti i problemi su quanto accaduto a Oggi è un altro giorno finissero in questo istante ma è dal suo gesto che è iniziato tutto. Prima o poi un punto bisogna metterlo.