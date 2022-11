Romina Power dalla parte di Memo Remigi? Il commento di Jessica Morlacchi

Romina Power ha lavorato con Memo Remigi, è chiaro il suo commento ma anche quello di Jessica Morlacchi

Era il 1981 e Romina Power conduceva Fantastico 2 con altri 6 colleghi, tra questi anche Memo Remigi. Il post di Romina Power è chiaro, è il suo modo per difendere Memo Remigi, si schiera dalla sua parte, non dice nulla contro Jessica Morlacchi ma parla di colleghi simpatici che si sono comportati con grande rispetto. Una foto di più di 40 anni fa, Romina chiede ai follower se riconoscono tutti: Gigi Sabani, Heather Parisi, Walter Chiari, Claudio Cecchetto, Oriella Dorella e Memo Remigi. La regia era di Enzo Trapani. Non è un ricordo che salta da fuori dal nulla ma ovviamente arriva dopo il licenziamento del cantautore per le accuse di molestia, per quel gesto in diretta tv. Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina, fa parte degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, è una cara amica di Jessica Morlacchi, ovviamente questo non può impedire la Power di dire ciò che pensa.

Jessica Morlacchi continua a ricevere messaggi assurdi

“Nel 1981 abbiamo condotto Fantastico 2 in sette! La regia era del grande Enzo Trapani. Tutti i miei colleghi erano simpatici e si sono comportati con grande rispetto ! Li avete riconosciuti? Sono Gigi Sabani, Heather Parisi, Walter Chiari, Claudio Cecchetto, Oriella Dorella e Memo Remigi” il post della Power.

Jessica Morlacchi continua a ricevere messaggi che la lasciano senza parole. Li pubblica tra le storie di Instagram e si legge: “Hai calpestato un vero artista per farti conoscere, ma sei 0”. Commenti fuori luogo, non è stata di certo Jessica a causare tutto questo.

La Morlacchi cerca di far finta di niente e proseguire il suo lavoro ma poi pubblica una frase che racconta molto di ciò che sta provando in questo periodo: “Mi capirai quando ti farà male l’anima come a me”. Non vive di certo a cuor leggero quanto accaduto a lei, a Memo Remigi e quanto ancora sta subendo.