Aurora Ramazzotti svela incubi e voglie della gravidanza

Aurora Ramazzotti incinta chiede aiuto alle follower, parla dei suoi incubi e mostra le voglie

Bellissima e rilassata Aurora Ramazzotti è in vacanza in montagna con Goffredo Cerza e un pancione che è già molto evidente. Passeggiate circondata dalla natura e dagli animali, ottimo cibo ma anche incubi per Aurora Ramazzotti che racconta tutto alle sue follower. “Da quando sono incinta faccio sempre incubi” racconta Aury spiegando che quando dorme si manifestano tutte le sua paure, incubi che non terminano mai. Notti sempre agitate per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che trova conforto nelle spiegazioni di chi è già mamma e ha vissuto lo stesso problema, gli stessi stati d’animo. Poco dopo l’annuncio della gravidanza aveva anche confidato che doveva riflettere su quello che stava accadendo senza fingere che tutto fosse come nelle favole, perché la paura c’era e c’è ancora.

Aurora Ramazzotti voglie e notti da incubo

“Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte e svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito…” chiede se è normale e leggendo i commenti delle follower si tranquillizza.

“A quanto pare è cosa comune” e c’è chi le spiega: “La tua ansia viene fuori così…non è facile quando è tutto nuovo e una nuova vita dipende da te… Normalissimo, o quanto meno per me lo è stato, idem dopo la nascita. Dopo aver partorito non ho più potuto guardare un film minimamente violento, ancor meno horror. La sensibilità conscia ed inconscia cambia e non ti riconosci più, in compenso sviluppi un altro tipo di forza, quella della mamma”.

Le voglie poi non mancano, dolci di vario tipo, crepes, Nutella, Aurora non rinuncia soprattutto ai dolci ma anche ai primi piatti. Cerca però di tornare all’attività fisica, in vacanza cammina tanto.