Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno della nonna: 99 anni ma è giovanissima

La nonna di Alessia Marcuzzi festeggia i 99 anni con le sue figlie e la nipote

Un pranzo con le zie per festeggiare il compleanno della nonna di Alessia Marcuzzi. Nonna Mela ha compiuto 99 anni ed è in gran forma. La conduttrice ripete che non ci crede che la sua adorata nonna abbia già 99 anni, la coccola dicendole che è più giovane delle sue tre figlie. Tutte riunite per il compleanno di nonna Mela, Alessia Marcuzzi ha organizzato un delizioso pranzo con le zie, con la madre Antonella e le altre due figlie della festeggiata. La Marcuzzi è legatissima alla sua famiglia, anche questo il motivo per cui da sempre cerca di tenere unita la sua famiglia allargata. “Oggi è il compleanno della Queen indiscussa e assoluta” commenta dai social Alessia, si rivolge alla sua mamma, le dice che questa volta non è lei la regina ma è nonna Mela. “Che bella che sei nonna!” e la nonna ringrazia la sua nipotina ormai grandicella, felice della bella giornata, della torta, di spegnere le candeline, 99.

Alessia Marcuzzi con la mamma e le zie per il compleanno di nonna Mela

Ci sono tutte, zia Mery, zia Franca e mamma Antonella, tutte a pranzo insieme per fare gli auguri alla nonna. Pranzo a Roma in un bellissimo ristorante da dove si può godere un panorama incantevole. La torta è di profitterol con lamponi e margherite di zucchero, un 99 che Alessia Marcuzzi capovolge perché per lei la nonna di anni ne ha solo 66.

La nonna ride, felice e finito il pranzo va via con le sue figlie mentre la nipote continua a riprendere tutto con il telefonino, orgogliosa delle donne della sua famiglia. “Sembrate quelle di Sex and the City e nonna tu sei la più giovane di tutte, non solo delle figlie, ma anche di tua nipote, di me. Davvero 99… io non ci credo”.