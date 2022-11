Micol Olivieri: la chiamano “Pentole e bicchieri”, si offende e svela cosa c’è dietro

Micol Olivieri spiega perché la sigla dei Cesaroni la fa stare così male: Pentole e bicchieri

Micol Olivieri da anni è seguitissima sui social e molti dei suoi fan la conoscono grazie al ruolo di Alice ne I Cesaroni. Fin qui nessun problema ma c’è una cosa che Micol Olivieri non sopporta ed è in riferimento alla fortunata serie tv, c’è chi la chiama “Pentole e bicchieri…”. Ricordate la sigla dei Cesaroni? “Pentole e bicchieri sono lì da ieri…” ed è da sempre che l’attrice si sente chiamare così da persone che cercano di sminuirla, di prenderla in giro. E’ però capitato anche mentre riceveva delle domande dai suoi follower, anzi in questo caso è stata una risposta a farla arrabbiare. “La prima cosa che vi viene in mente di me?” ha chiesto Micol. Una ragazza le ha risposto proprio “Pentole e bicchieri sono lì da ieri…”. La Olivieri non l’ha presa bene.

Micol Oliveri infastidita perché continuano a dirle “Pentole e bicchieri”

“Sai che questa è un delle cose che più detesto sentire? Mi dispiace, ma giuro, in tanti anni sai quante volte mi sono sentita chiamare pentole e bicchieri? Con tutto il rispetto, a me non ha mai fatto ridere. Se non denotare una certa superficialità e ineducazione. Ma “pentole e bicchieri” a chi?!“. Questa la risposta alla fan che di certo ci sarà rimasta malissimo.

Infatti, dopo una bella dormita la Olivieri ha chiesto scusa, consapevole di avere esagerato ma ha spiegato perché quelle parole le suscitano così tanto fastidio

“Sarebbe stato molto peggio pizza e mortadella la strada é sempre quella” fanno notare altri riprendendo un altro pezzo della famosa sigla. Ci è rimasta male, ha chiesto scusa per la risposta ma è da anni che cercano di insultarla con “pentole e bicchieri” e lei ogni volta ci cade. “Lo so ho le mie stranezze ma in realtà mi ha tirato fuori dei ricordi non piacevoli. Anche della scuola quando qualcuno mi prendeva in giro o per strada se volevano infastidirmi etc”.