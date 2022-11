Gran risposta di Rosalinda Cannavò agli haters che le dicono di dimagrire

Vergognosi gli attacchi rivolti a Rosalinda Cannavò che però risponde nel modo migliore

Niente rovina la felicità di Rosalinda Cannavò per l’esperienza a Tale e Quale Show, non possono rovinarla di certo gli haters che l’hanno presa di mira. Le inviano messaggi privati su Instagram, le dicono cose assurde, offese che potrebbero fare molto male ma oggi Rosalinda Cannavò è più forte di ieri, più forte di quando tutti la conoscevano come Adua Del Vesco. Dopo le puntate di Tale e Quale e le sue trasformazioni sono arrivati gli attacchi personali, la sua esposizione è maggiore, purtroppo maggiore è la voglia degli odiatori di colpire, ferire, fare del male. Non è certo la prima volta e Rosalinda torna con la carrellata di cose orribili che le scrivono.

Rosalinda Cannavò pubblica le offese che subisce

“Buonasera con consigli non richiesti” e tra le storie di Instagram pubblica tutto. C’è chi le scrive che appena finisce Tale e Quale deve prendersi assolutamente una laurea, chi prova ad offenderla facendo un paragone con le altre donne che partecipano al programma, chi le dice di mettersi a dieta se deve vestirsi di bianco, chi di evitare il fucsia perché la fa grassa e poi con i tacchi sembra ben altro.

Una vera vergogna leggere certe frasi, pensare poi che ci sia qualcuno che ha voglia di scriverle… La risposta di Rosalinda Cannavò è quella che dovrebbero riuscire a dare tutte le persone attaccate da odiatori che valgono niente.

“Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo. Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose – risponde la Cannavò – Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri. Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo do io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita”. Pubblica tutto, mostra le offese, non le fanno più male, ha capito chi vale davvero.