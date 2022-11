Valentina Ferragni magrissima: “Ho sofferto e perso peso”

Gambe magrissime e chili in meno, Valentina Ferragni è dimagrita e spiega il motivo

Gli haters le hanno sempre detto che era grassa e adesso per Valentina Ferragni ci sono i commenti di chi la giudica perché è dimagrita. Ha davvero le gambe magrissime la sorella di Chiara Ferragni e mostra la sua nuova forma fisica mettendo in evidenza la perdita di peso. C’è chi le dice di mangiare, chi teme per la sua salute, chi addirittura è deluso perché abituato ad ammirare Valentina Ferragni bella e diversa da tante altre, quelle magre a tutti i costi. Lei più volte ha parlato dei suoi vari problemi di salute ma questa volta la 29enne risponde a chi fa considerazioni sul suo peso, sui chili persi. Alcuni usano anche parole forti, parole che offendono ed è per questo che la sua replica è la risposta a chi si permette ancora una volta di giudicare.

Dietro la perdita di peso di Valentina Ferragni c’è una sofferenza

“Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male” è la sua risposta per zittire tutti, è il suo modo per dire che le sue ultime scelte non sono state così semplici da affrontare. Immaginiamo si riferisca all’addio al suo ex fidanzato. E’ lei che ha lasciato Luca Vezil, è lui che l’ha rivelato stanco di sentirsi accusato, additato. Una decisione che deve aver fatto soffrire entrambi, una scelta che lascia sempre strascichi, si soffre per se stessi e per l’altra persona.

Dopo questa risposta i follower che la seguono con affetto le augurano di trovare presto la sua serenità. Valentina Ferragni sente di stare già meglio, il tempo aiuta sempre ma lei adesso è anche soddisfatta di aver perso quei chili che non riusciva a mandare via. Tanto, gli odiatori ci saranno sempre in ogni caso, se sei troppo magra o sei ha un chilo in più.