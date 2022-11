Alessandra Pierelli a 18 anni da Uomini e Donne sogna Sanremo

Sono trascorsi 18 anni da Uomini e Donne e oggi Alessandra Pierelli confessa quanto è difficile lavorare

Nel 2004 Alessandra Pierelli diventava nota ai telespettatori partecipando a Uomini e Donne, era un altro programma, erano altre storie d’amore e lei era in tv per Costantino Vitagliano, fu la sua scelta. Oggi Alessandra Pierelli ha 43 anni, è madre di due figli, sposata con Fabrizio Baldassari e ha voglia di tornare in tv. Per la famiglia aveva lasciato la carriera dedicandosi anche ad altro ma nell’intervista rilasciata a Mio apre il cassetto dei sogni e pensa anche a Sanremo. La Pierelli non si è mai pentita di avere scelto la famiglia ma adesso che i figli sono grandi magari vorrebbe nuove opportunità, anche in teatro.

Alessandra Pierelli: “In Italia è difficile rimettersi in gioco”

Tra i suoi sogni quello di fare la valletta a Sanremo ma sa già che Amadeus non la scegliere. Facile intuizione e a Mio confida: “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto – ripete – Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”.

Dal matrimonio con Fabrizio Baldassari sono nati Daniel e Liam, dei suoi figli, del suo mondo di mamma ha già raccontato nelle sue rare apparizioni in tv. Ha anche raccontato che ha rischiato di morire, della terribile esperienza a causa di un intervento di chirurgia estetica. Un mese di ospedale e conseguenze per un anno, ha poi capito che non aveva bisogno di quell’intervento ma ha rischiato davvero di morire.

Nel tempo ha creato una sua linea di anelli di cui è molto orgogliosa. E’ l’anello a forma di catena, rappresenta rapporti indissolubili ma non solo, anche la forza di chi si rialza dopo una caduta.