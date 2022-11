Sabrina Ghio: “Ero in un mare di sangue, è stato devastante”

Sabrina Ghio și fa forza e racconta dei tre aborti, i dettagli fino alla mutazione del sangue

Non è la prima volta che Sabrina Ghio parla degli aborti subiti ma questa volta si fa forza, racconta tutto nel dettaglio. Spiega cosa è accaduto, ogni volta, dal primo al terzo aborto fino alla mutazione del sangue, quando ha capito il suo problema. Sabrina Ghio desidera aiutare le altre donne, magari non sarà la stessa storia, di certo altre donne avranno altri problemi ma se può aiutare anche una sola mamma a capire cosa c’è che non va per lei è importante. Oggi è felice, Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta, dopo tanto dolore ha la famiglia che ha sempre sognato con il suo Carlo, con la sua meravigliosa primogenita. Guarda la sua bimba più piccola nel seggiolone, il visino dolcissimo e lei dimentica tutta la sofferenza, i mesi terribili, quelli in cui ha pensato di essere diventata bipolare.

La sofferenza di Sabrina Ghio per ogni aborto

Non ci sono parole per descrivere tanto dolore ma lei ci prova, racconta il suo dramma cercando di non piangere. Ha subito aborti spontanei sembra a causa di una mutazione genetica del sangue e per questo ha deciso di spiegare cosa è successo. E’ stato il periodo più brutto della sua vita, lo ripete più volte: dall’agosto del 2020 all’aprile 2021 tre gravidanze interrotte.

“Rimango incinta per la prima volta 3 estati fa a luglio e perdo il bambino ad agosto… un aborto spontaneo… mi dicono che la natura a volte sceglie. E’ stato devastante quel momento, ricordo benissimo tutto” ricorda tutto il sangue, “un mare di sangue… è stato devastante”.

“Rimango incinta per la seconda volta a novembre ma non dico nulla a nessuno pensando di fare una sorpresa a Carlo a Natale! Decidiamo di tenere questo segreto per noi… il 7 gennaio facciamo una visita… dicono che il cuoricino non batteva più. Devono farmi un raschiamento… I mesi successivi sono stati tragici”.

“Ad aprile scopro di avere il covid e lo stesso giorno anche di essere incinta… dopo 45 giorni positiva scopriamo che il cuoricino non batteva! Penso che quello sia stato il periodo più buio della mia vita! Credo di essere stata bipolare…”.

Sabrina Ghio è distrutta ma decide di andare a fondo e di fare delle analisi specifiche, scopre di avere la mutazione MTHRF in omozigosi, un difetto genetico che provoca la riduzione o perdita di attività di un enzima. Questo è stato identificato come fattore di rischio per lo sviluppo di trombosi, malattie coronariche, aborti spontanei e difetti nel tubo neurale”. E’ la sua esperienza.