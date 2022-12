Alba Parietti dimagrita svela quanti chili ha perso e come ha fatto

Alba Parietti è felice, ha perso i chili che sentiva di avere in più, è dimagrita e spiega come ha fatto

Alba Parietti ha 61 anni ed è sempre stata in gran forma ma a Nuovo confida che è dimagrita, che ha perso i chili che sentiva di avere in più. Sta per debuttare con il suo programma Non sono una signora e sentiva il bisogno di apparire al meglio. Alba Parietti ha perso due taglie, in un anno vede il suo corpo trasformato. Nessuno pensava avesse dei chili in più ma evidentemente a lei quelle due taglie pesavano e al settimanale di gossip svela quanti chili ha perso e come ha fatto, senza una dieta ben precisa. In molti avranno già capito la risposta ma la Parietti spiega tutto .

Alba Parietti dimagrita di due taglie

Un totale di 7 chili in meno, questo il peso perso rispetto a un anno fa. Lei non ha dubbi, anche questo è merito del suo compagno. Fabio Adami, il manager 55enne che le ha restituito l’amore indirettamente le ha fatto ritrovare la vecchia forma fisica. “Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due – entrambi sono dimagriti – Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”.

Alla rivista Nuovo ha anche svelato come si sono conosciuti: in treno. Erano seduti distanti ma lui continuava a girarsi per guardarla. Quando sono scesi Fabio l’ha aiutata con la valigia, Alba si è allontanata ma lui l’ha inseguita e le ha lasciato il suo biglietto da visita. Scintilla scoccata e Alba Parietti confessa che gli ha scritto subito. Si sono poi incontrati una seconda volta per caso, ancora una volta in treno, da quel momento non si sono più lasciati. Convivono già da un po’ e sono pazzi l’uno dell’altra.