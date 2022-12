Ludovica Valli sta male: ricovero durante la vacanza e preoccupata è tornata subito a casa

Ludovica Valli si è sentita male a Dubai in vacanza, adesso anche sua figlia non sta bene

Come sta Ludovica Valli? Se lo chiedono i follower che stavano seguendo la sua vacanza a Dubai con il marito e la figlia. Ludovica Valli ha avuto un malore mentre era lontana da casa, si è recata in ospedale e preoccupata è tornata a casa. Anche sua figlia sta male, stessi problemi di salute che l’influencer spiega su Instagram. La Valli è al settimo mese di gravidanza, stato che l’ha ovviamente agitata ancora di più. La sua vacanza paradisiaca si è trasformata in breve in un vero incubo. Stava postando foto col pancione, bellissima in bikini ma ha iniziato a stare male, così tanto da correre in ospedale. Le mancava l’aria, non riusciva a respirare, ha pensato fosse covid ma i tamponi le hanno dato esito negativo. In attesa di scoprire cosa avesse Ludovica Valli è rimasta una notte in ospedale e poi ha deciso di tornare a casa, in Italia.

Anche la figlia di Ludovica Valli sta male

Sintomi che l’hanno spaventata ma il dottore le ha detto che a Dubai sta girando una brutta influenza. “In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in pratica come torniamo in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi hanno fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo” questo il suo racconto mentre era ancora a Dubai.

Poi il ritorno, terribile perché la piccola Anastasia stava malissimo, come lei, stessi sintomi. “Febbre una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore forte alla gola” adesso è senza voce ma è a casa, più serena ma è stato uno strazio vedere la sua bambina stare così male durante tutto il volo nonostante le medicine. Ludovica Valli non ha retto, è scoppiata in lacrime con la sua bambina, si sentiva impotente. Adesso sono tutti a casa, tutto sotto controllo ma la sorella di Beatrice Valli ha bisogno di riprendersi, si scusa con tutti ma non riesce a parlare, dirà tutto un po’ alla volta.