Scambiano Ilary Blasi per un’altra vip: “Sono identiche”

Dicono sia per colpa dei ritocchi se Ilary Blasi adesso somiglia così tanto ad un'altra vip

Quanta cattiveria si legge tra i commenti all’ultima foto pubblicata da Ilary Blasi. La conduttrice è a St. Moritz, posa accanto a Giorgia Armani, in occasione dell’evento organizzato dal grande stilista. Ovviamente Ilary Blasi è in Armani, indossa anche dei grandi occhiali scuri, sorride, ferma in posa. Tra i follower molti per un attimo l’hanno scambiata per Ivana Spagna, altri erano certi fosse Nathalie Caldonazzo. L’accusa torna, c’è chi vede i ritocchini e aggiunge anche un commento. Commenti che in troppi casi diventano dei veri insulti. Ritocchini, punturine o qualunque cosa, Ilary Blasi non deve di certo giustificarsi o chiedere il permesso, ma anche per gli insulti sembra sia tutto così semplice. C’è chi prova a fermare gli haters ma c’è chi arriva a dire: “Noemi e lei sono uguali perché rifatte tutte!”.

Ilary Blasi resta come sempre in silenzio

Forse i commenti non li legge nemmeno o Ilary Blasi avrà imparato ad incassare un colpo dietro l’altro. Invidia, cattiveria, perché tutta questa esigenza di insultare una persona? “Dire quello che si pensa, non vi fa sempre onore. Le parole hanno un peso e fanno del male. Non vi piace una donna? Ok va bene, ma da qui ad offendere è un attimo” tra i tanti haters c’è per fortuna qualcuno che si distacca.

E’ davvero imbarazzante leggere i commenti accanto a quella foto tra la neve. Evidenziare la somiglianza tra Ilary Blasi e Ivana Spagna o Nathalie Caldonazzo dicendo che sono tutte rifatte è davvero il commento meno sgradevole.

“Poi parliamo di bullismo nelle scuole, voi siete gli stessi che quando in tv sentono di persone che si ammalano per aver subito bullismo, esclamate con tristezza che mondo di m…. A siete gli stessi ipocriti che offendo come se non ci fosse un domani!”.