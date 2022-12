Aurora Ramazzotti, è drastica la decisione per la sua salute

Aurora Ramazzotti spiega con poche parole la decisione presa, per la sua salute

E’ evidente che con la gravidanza Aurora Ramazzotti sta iniziando a vedere tante cose anche sotto altri aspetti. La sua decisione, definita davvero drastica, lascia tutti senza parole ma Aurora Ramazzotti spiega che è per la sua salute. E’ una scelta che appare strana ma non è la prima, solo che lei è una influencer e nessuno si aspettava la sua chiusura. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si allontana dai social network, prende le distanze da Twitter, ha già comunicato a tutti i suoi follower su Instagram la sua scelta. Ha disattivato il suo account Twitter, già tutto non solo deciso ma compiuto. Il rancore, l’odio, l’invidia, la cattiveria, le fa tutto così male, soprattutto adesso che è incinta, che pensa ad un futuro con il suo bambino.

Aurora Ramazzotti spiega che è per la sua salute mentale

Mostra l’account disattivato, l’addio a Twitter, spiega: “La mia salute mentale ne beneficerà”. Saluta tutti, ha salutato Twitter, non le interessa più ma soprattutto cerca la vera serenità. Se dovessero continuare gli insulti e le cattiverie anche su Facebook potrebbe chiudere anche l’altro account. E’ stanca di leggere commenti assurdi, stanca di dover rispondere, l’ha fatto così tante volte e adesso non vuole farlo più, ha capito che le fa male.

Tante volte Aurora Ramazzotti ha raccontato quanto male le hanno fatto gli odiatori e un certo tipo di stampa, quanto si è sentita non all’altezza in passato ma solo per colpa degli altri, della cattiveria di chi non ha nulla nella vita. Nel tempo ha imparato a rispondere in modo perfetto ma quando gli attacchi diventano pesanti, sempre presenti e rispondere è ormai inutile non bisogna per forza e sempre lottare contro tutti. Si può anche fare come lei e dire addio a qualcosa che non fa bene perché la serenità è la cosa più importante.