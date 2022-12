Mara Venier in tv a Natale ma prima era a casa a pulire dopo il cenone della vigilia

Vigilia di Natale a casa di Mara Venier e ovviamente è la conduttrice che si è occupata di tutto

Fino a pochi giorni fa Mara Venier credeva che questo Natale sarebbe stato davvero pessimo per lei e la sua famiglia, aveva il covid. Inoltre, per lei era prevista la puntata di Domenica In con la sua conduzione da casa. In breve tempo tampone negativo, tanto cortisone e Mara Venier si è rimessa in piedi e in forma e non ha dovuto rinunciare a niente, soprattutto alla vigilia di Natale con la sua famiglia. Ieri sera la conduttrice ha pubblicato storie mostrando tutta l’emozione nell’attendere la sua famiglia al completo a casa sua. Addobbi natalizi sistemati, cenone pronto, tavola perfetta e Mara Venier che accoglie con il sorriso più grande i figli, i nipoti, la nuora. Nicola Carraro è tornato a casa da Santo Domingo in tempo per assistere a tutto. Anche lui ha appena superato il covid. Non è tutto perché Mara non ha solo preparato tutto per la vigilia di Natale ma ha anche pulito tutto per lasciare la casa in perfetto ordine prima di recarsi agli studi della Rai per condurre Domenica In.

Il Natale perfetto di Mara Venier

Davvero perfetto per lei che adora cucinare per le persone che ama, sistemare casa e poi correre a condurre il programma del suo cuore. Questa mattina il buongiorno a suo marito che si è svegliato di buon umore. Lei intanto aveva già pulito tutto, lavato tutti i piatti della vigilia e pronta ad augurare il Natale più bello e sereno a tutti.

Oggi in tv è emozionata, ha la voce che fa fatica ad uscire fuori ma accoglie tutti i suoi ospiti in tailleur rosso. Anche ieri sera per la vigilia non ha fatto mancare vestiti allegri, vestita da elfo per fare felice non solo il suo piccolo Iaio. In studio accanto a lei oggi che è Natale c’è anche Nicola. Tutto è perfetto.