I 40 anni di Elisa Isoardi, ecco come ha festeggiato il suo compleanno

Ieri Elisa Isoardi ha festeggiato i suoi 40 anni, un compleanno diverso da quello degli altri vip

Elisa Isoardi ha festeggiato i suoi 40 anni in modo insolito rispetto ad altri personaggi famosi. Una piccola torta di compleanno, una piccola festa, più che altro una cena con poche persone e poi quel regalo, importante, che si è fatta da sola. Elisa Isoardi anche nel giorno del suo compleanno, del 40esimo compleanno, ha un messaggio per tutti, un messaggio importante. Ieri prima di soffiare sulle candeline ha donato il sangue, perché la conduttrice sa che è nel dare che si riceve. E’ il regalo che ha fatto a se stessa ma c’è anche altro perché oggi si sta rilassando in lussuoso hotel ed è da lì che ringrazia tutti quelli che le hanno fatto gli auguri, anche chi le ha regalato dei meravigliosi fiori rossi.

Elisa Isoardi festeggia il compleanno donando il sangue

“Oggi, per il mio compleanno, mi sono voluta fare il regalo più grande: donare il sangue. Perché è nel dare che si riceve. Grazie a tutti i medici, gli infermieri ed i volontari del Policlinico Umberto 1º, grazie al presidente Raniero Ranieri” ha scritto Elisa Isoardi mostrando le foto dal Policlinico.

“Tanti auguri a me… 40 anni e non sentirli” ha commentato pubblicando le foto scattate ieri sera alla cena. Una piccola torta per la conduttrice, quindi erano davvero in pochissimi a festeggiare con lei. 40 anni le sembrano tanti, non li dimostra ma non crede nemmeno di averli.

Elisa Isoardi non ha festeggiato nel suo Piemonte con la mamma ma a Roma in un ristorante delizioso. Look total black, sorriso e oggi ha proseguito festeggiando all’hotel Cavalieri nella capitale, dove ha trovato i palloncini con il suo numero, la sua età. “Sono un po’ tanti visti così, così grossi” ha commentato rendendosi conto del tempo che passa. Ma è così giovane e bella, piena di fan, che non può preoccuparsi di un anno in più.