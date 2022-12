Michelle Hunziker indossa il bikini sulla neve, sembra una ragazzina

Le foto di Michelle Hunziker sulla neve in bikini sono un vero spettacolo

Questo inverno sembra sia una vera tendenza posare in bikini tra la neve e l’ha fatto anche Michelle Hunziker. Se Chiara Ferragni è stata criticata la Hunziker mozza il fiato a tutti perché le sue foto in costume in montagna sono vere opere d’arte. A noi è piaciuta anche la Ferragni ma Michelle Hunziker batte ancora una volta tutte. Mentre qualcuno le chiede come faccia a non avere freddo lei appare meravigliosa, sembra una ragazzina. Michelle Hunziker con le sue foto in bikini ad alta quota conquista i follower, quel bikini bianco che si confonde con la candida neve le concede il modo di mostrare i suoi addominali scolpiti, nonostante tutto il cibo che sta mangiando in questi giorni e la birra che adora Michelle Hunziker è sempre in gran forma, anche perché continua ad allenarsi e a cercare il relax.

Michelle Hunziker e il relax con Serena Autieri

La vacanza sulle Dolomiti è con un bel gruppo di amici, c’è anche Tomaso Trussardi, ci sono ovviamente le piccole Sole e Celeste, i tre cagnolini, e anche l’amica del cuore, Serena Autieri con suo marito e la loro bambina. Ed è con la Autieri che la Hunziker si lascia coccolare nella spa dove alloggiano. Per le due amiche un massaggio che le manda in catalessi da relax. E’ davvero una vacanza quasi perfetta per la showgirl e conduttrice svizzera e questa volta mostra al freddo il suo fisico davvero invidiabile.

45 anni, 46 da compiere il 24 gennaio, Michelle si prepara a diventare nonna, una nonna che di certo insegnerà al nipotino tutto il necessario per essere sempre in gran forma e ascoltare il proprio corpo. Tutto ciò che Mich ha imparato negli anni convincendo anche sua figlia Aurora, ex pigra, ad allenarsi in modo costante. I risultati si vedono, fatica e costanza premiano sempre.