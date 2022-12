Valentina Ferragni racconta la separazione dei genitori, orgoglio e dolore

Dopo tanta sofferenza in famiglia Valentina Ferragni ha visto i suoi genitori di nuovo nella stessa stanza

Chiara e Valentina Ferragni mostrano sempre la parte meravigliosa della famiglia, sempre tutti felici ma questo appena passato è stato un Natale meraviglioso perché dolore e orgoglio sono stati messi da parte. I genitori di Valentina e Chiara Ferragni sono separati da tanti anni, è la più piccola a raccontare sui social che loro non sono la famiglia del Mulino Bianco ma oggi sono una famiglia allargata che ha deciso di amarsi. I genitori delle Ferragni hanno messo tutto da parte e hanno accettato per la prima volta di festeggiare tutti insieme con i rispettivi compagni. Una vacanza sulle Dolomiti e le sorelle Ferragni hanno abbracciato anche il fratello di 13 anni, nato dalla storia d’amore del padre con la nuova compagna.

Natale perfetto per Valentina Ferragni con la sua famiglia allargata

“Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi. I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo – confida Valentina che per il primo Natale non è con Luca – Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più – il regalo più bello – Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare – poi il grazie alla sua famiglia, la dedica – Siete la famiglia che la Vale di 10 anni non si sognava nemmeno di avere, perché la realtà è ancora più bella del sogno”.

Ed ecco che con questo post Valentina Ferragni ha risposto a tutte le assurde critiche di chi in questi giorni ha pensato che il figlio del padre fosse per loro un fratellastro da tenere distante.