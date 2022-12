Paola Turani pancino sospetto e arrivano gli auguri per il secondo figlio

Paola Turani mostra un pancino sospetto e legge i commenti di auguri per la seconda gravidanza

Paola Turani è incinta per la seconda volta? La splendida modella e influencer dietro il pancino sospetto nasconde la seconda gravidanza, l’arrivo del secondo figlio? Il pancino sospetto c’è e Paola Turani in questi giorni continua a pubblicare le bellissime foto con suo marito e suo figlio, il piccolo Enea. Il primo figlio che Paola e Riccardo hanno desiderato così tanto fino a quasi perdere la speranza che potesse arrivare in modo naturale. Invece, eccoli festeggiare il secondo Natale più bello della loro vita. E’ lei a rispondere ai commenti di chi le fa gli auguri per l’arrivo del secondo figlio.

Paola Turani è incinta del secondo figlio?

Alla Turani piace mostrare la verità sui social, se è stanca ha le occhiaie, se ha il ventre gonfio lo mostra. Pochissimi filtri quando racconta la sua vita reale

“Sotto le foto di ieri sera ho letto un commento tipo: “Vedo una luce diversa… chissà” Beh in effetti un “pancino sospetto” c’è…” scrive Paola Turani pubblicando una foto allo specchio con il pancino sospetto ben in evidenza. “Ed è pieno zeppo di PANETTONI mangiati in questi giorni” conclude facendo cadere i sogni di chi aspettava l’annuncio della seconda gravidanza.

Per molti non era necessario precisare che il pancino era gonfio per le feste di Natale, per i dolci e le altre golosità del momento.

“Mi fa piacere che Paola cerca di sdrammatizzare e di riderci su. Ma la gente non impara. Questa donna, come tante altre, ha usato i social per cercare di far capire che certe affermazioni e certe domande non andrebbero fatte. E invece la gente non impara” è invece uno dei commenti più apprezzati di Paola Turani che intende prosegue le feste senza badare al gonfiore né ai filtri che altre userebbero subito.