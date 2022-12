Il desiderio di Michelle Hunziker per il nuovo anno è ciò che augura a tutti

Michelle Hunziker festeggia il Capodanno 2023 sulla neve e si augura una cosa importante, la stessa che desidera per tutti

Mentre sorseggia il suo succo di mela caldo alla cannella Michelle Hunziker fa gli auguri di buon anno a tutti. Inizia già dal mattino, è da sola e ha un augurio importante per tutti, lo stesso desiderio che augura a lei e ai suoi cari. Michelle Hunziker è in vacanza sulla neve con Serena Autieri, con le piccole Sole e Celeste, con i suoi amati cani, c’è anche Tomaso Trussardi ma non sono una coppia. Oggi Michelle Hunziker scia in solitaria ma non è triste, è una cosa che adora. E’ serena, il suo 2022 non è stato semplice ma è stato l’anno dei cambiamenti, delle scelte importanti, forse anche dei ripensamenti ma poi anche degli equilibri trovati.

Gli auguri di buon anno di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker festeggia il Capodanno 2023 con l’amica del cuore, con Serena Autieri. Dopo la vigilia di Natale trascorsa con la famiglia Trussardi sa che adesso c’è solo un desiderio da esprimere.

“Buon giorno a tutti, con questa giornata soleggiata colgo l’occasione subito prima che parta il delirio di salutare tutti i miei follower, tutte le persone che amo e tutte le persone a cui voglio bene io di buon inizio di questo anno, questo 2023 che deve essere segnato prima di tutto dalla salute” è questo che si augura e che augura a tutti.

“Sciata in solitaria che è una cosa che a me piace di brutto, mi godo questa giornata meravigliosa, buon anno a tutti” ed è bellissima Michelle Hunziker mentre lo dice, mentre racconta la sua ultima giornata del 2022 in attesa che il 2023 le regali ancora altro ma soprattutto la salute, perché nulla può essere più importante. L’abbiamo capito tutti negli ultimi due anni, momenti difficili per tutti. La Hunziker non aggiunge altro, non spiega fino in fondo il motivo del suo desiderio ma in genere non dice nulla per caso, nulla di banale, anche se la salute banale non è mai.