Francesco Totti subissato da critiche sui social: senza Ilary più grasso, più brutto, triste

Bodyshiming contro Francesco Totti sui social: pioggia di critiche sul suo aspetto fisico ma non solo

Chi l’ha detto che il body shiming si può fare solo sulle donne? Il nuovo anno inizia con una serie di attacchi feroci a Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, poche ore fa ha postato una nuova foto su instagram e in pochi minuti, ha ricevuto moltissime offese. Tante, tantissime critiche contro Totti e tanti commenti di chi ha qualcosa da dire sull’aspetto fisico del calciatore, sulle sue scelte di vita e molto altro. La critica principale mossa a Totti: quella di essere ingrassato. E gli hater sono convinti: è tutta colpa di Ilary Blasi. O meglio, dopo la fine del matrimonio, Totti si sarebbe lasciato andare. Alcuni commentatori sono persino convinti che Totti stia male, lo direbbero i suoi occhi, spenti e tristi. C’è chi è convinto: se solo Ilary volesse, Totti mollerebbe Noemi per tornare dalla sua ex moglie. Non hanno dubbi i frequentatori dei social che scrivono sotto la foto di Totti la qualunque. Lo descrivono come un vecchio grassone, come un uomo triste e sconsolato che senza la sua ex moglie, non ha più stimoli. C’è davvero ampia gamma e ampia scelta. Ce n’è per tutti i gusti, purtroppo. Già perchè quando si commentano le foto di qualcuno che seguiamo, forse dovremmo anche pensare a quello che scriviamo. Il fatto che sia un calciatore famoso, non rende Francesco Totti meno sensibile. Certo, se ne farà una ragione, continuerà la sua vacanza all’insegna del lusso. Ma questo non significa che chi sta sul divano di casa sua, può scrivere e insultare. Questa pratica, ahinoi, è troppo diffusa e il nuovo anno, non inizia nel migliore dei modi.

La vacanza di Francesco Totti per il Capodanno oltreoceano

Sotto le nuove foto che arrivano dagli Usa, i comenti sono impietosi: “La verità è che da quando ti sei separato sei sempre con il broncio e ti sei fatto più brutto. Capitano mio capitano…lascia Ilari se vuoi…ma lascia l’altra….per carità.” E un altro: ” Ah Francė … Ma non è che te stai a inquartà un po’ troppo“. L’ironia non manca: “A proposito di nuovi amici, hai dimenticato di taggare il doppio mento“. E c’è anche chi scherza facendo notare che forse, Totti si è mangiato le borse della Blasi. Fortunatamente qualcuno fa anche notare che i commenti sono gratuiti e cattivi. Forse quelle postate da Totti non saranno le migliori foto fatte ma la vita non è solo filtri, foto impeccabili. C’è vita vera.